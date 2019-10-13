Harekat nedeniyle Türkiye'yi kınayan Rum Kesimi ve Fransa'dan ortak tatbikat

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sözcüsü Prodromos Prodromu, tek yanlı olarak ilan edilen Rum "Münhasır Ekonomik Bölgesi" içerisinde, Fransa ile birlikte bir deniz tatbikatı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Rum haber kaynaklarına göre Prodromu, bugün öğle saatlerinde Twitter’daki şahsi hesabından yaptığı paylaşımda, “tatbikatın iki ülkenin yakın işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilmekte olduğunu” belirtti.

Prodromu paylaşımında “Fransa’nın, AB’nin fikir birliği içerisindeki tutumuna da bağlı olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni egemenlik haklarını kullanması konusunda desteklediğini” ifade etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa, Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı kınamış ve teröristlerden yana saf tutmuşlardı.