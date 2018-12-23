Mehmet Şevket Eygi: Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!

İSMAİL UĞUR / ANKARA - Gezi olaylarının üç beş ağacın kesilmesinden dolayı patlak verdiğini düşünenleri ‘akılsız’ olarak niteleyen Mehmet Şevket Eygi, "Avrupa'da olduğu gibi böyle sokak hareketleri ile rejimi yıkmak istiyorlar. Binlerce lisede birtakım çocukları militan ve holigan hale getirmişlerdir. Taksim Gezi hadiselerinin yüz misli büyüklüğünde bütün Türkiye'yi kasıp kavuracak bir sokak hareketine hazırlanıyorlar. Siyasi iktidarı dikkatli olmaya, istihbarat yapmaya ve böyle bir hareket başladığı anda onu bastırmaya davet ediyorum. Çünkü gaflet ettiğimiz taktirde; sokağa hakim olurlar ve Türkiye elden gider" uyarısında bulundu.

Mehmet Şevket Eygi, Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin’in “Fethullah Gülen ve Mehmet Şevket Eygi gibi isimler 1959’da Özel Harp Dairesi içinde görevlendirildi” iddialarına ilişkin Yeni Akit’e özel açıklamalarda bulundu. Eygi, kendi şahsında İslam’ın ve Müslümanların hedef alındığını belirterek, “Ben altı değere hizmet ediyorum; İman, İslam, Kur'an, Sünnet, Şeriat ve Ümmet. Beni bu hizmetlerim dolayısı ile yıpratmak istiyorlar. İnsanların hataları olabilir ama söylenenler, iddia edilenler; tamamen yalan, iftira, düzmecedir.” dedi.

Düşmanlığın da bir ahlakı vardır

Eygi, “Ben şahsıma değer veren bir kimse değilim. Ama benim bir hizmetim vardır. Ben altı değere hizmet ediyorum. İman, İslam, Kur'an, Sünnet, Şeriat ve Ümmet'e. Beni bu hizmetlerim dolayısı ile yıpratmak istiyorlar. İnsanların hataları olabilir ama söylenenler, iddia edilenler; tamamen yalan, tamamen iftira, tamamen düzmecedir. 1959'da bendenizi ve F.G'yi Genel Kurmay Özel Harp Dairesi'ne aldıklarını iddia ediyor. Bu kocaman bir General, bu adamcağız hesap da bilmiyor. Verdiği o tarihte bendeniz silik, küçük bir bürokratım. İslami kesimde ismim okunmuyor. Bir tesirim yok. F.G ise o tarihte on altı yaşında bir medrese talebesi molla. Onun ne işi olacak? Düşmanlığın da bir ahlakı vardır. Yakalarsın açığını, vurur yere serersin. Ama bunlar Makyavel’in bile reddedeceği çok adi bir Makyavelizm yapıyorlar. Her şey mübah. Kazdıkları çukura kendileri düşecekler. Daha bitmemiştir bu tartışmalar.” diye konuştu.

Faşist tek parti sistemini kaybetmenin hıncı içindeler

Türkiye'de son yüz senelik tarihte hiç olmadığı kadar büyük bir değişim yaşandığına vurgu yapan Eygi, “Sultan Abdulhamid devrildikten sonra birtakım azınlıkların, birtakım derin güçlerin eline düşmüştür Türkiye. Egemen azınlıklar, vesayet sistemi, faşist tek parti sistemi. Bunu kaybetmenin hıncı içindeler. Her ne pahasına olursa olsun mutlaka 1925'li yıllardaki rejime geri dönmek istiyorlar.” dedi.

Kim islam’a hizmet ediyorsa onu yıpratırlar

Gezi hadiselerinin üç beş ağacın kesilmesinden dolayı patlak verdiğini düşünenleri ‘akılsız’ olmakla nitelendiren Eygi, “Bugün Avrupa'da olduğu gibi böyle sokak hareketleri ile rejimi yıkmak istiyorlar. Ben Türkiye’de devamlılık taraftarı bir insanım. Kendime önem vermem. Benim ana değerlerimden birisi devamlılıktır. Ben İngiltere’de, Japonya’da olduğu devamlılık istiyorum. Onun için yıpratıyorlar bizi. Kim İslam'a hizmet ediyorsa onu yıpratırlar.” diye konuştu.

Bütün Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar

Eygi sözlerini şöyle tamamladı: “İmam Hatip Liseleri için bir şey söylemem ama İmam Hatip’in dışındaki binlerce lisede birtakım çocukları militan ve holigan hale getirmişlerdir. Kanun onlara 18 yaşından küçük oldukları için ona göre yaptırım uyguluyor. Taksim Gezi hadiselerinin yüz misli büyüklüğünde bütün Türkiye'yi kasıp kavuracak bir sokak hareketine hazırlanıyorlar. Ben ayda bir iki defa küçük paragraflarda bunu zaten yazıyorum. Siyasi iktidarı dikkatli olmaya, istihbarat yapmaya ve böyle bir hareket başladığı anda onu bastırmaya davet ediyorum. Çünkü gaflet ettiğimiz taktirde sokağa hakim olurlar ve Türkiye elden gider. Ukrayna’da da böyle hadiseler vardı. Onlar galip geldiler. İki büyük kayba uğradılar. Bir Kırım ellerinden gitti, bir de doğudaki Donbass Bölgesi. Orda çok Rus var. Onlar da ayrılıkçı bir hareket başlattılar. Türkiye'nin buna tahammülü yoktur. Türkiye bütünüyle çöker.”

yeniakit.com.tr