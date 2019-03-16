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"Türkiye'yi huzursuz yapmak istiyorlar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (2)- "Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki 4,5 yılda Türkiye sıçramasın ve büyümesin diye ülkeye büyük bir tezgah hazırlıyor. Türkiye'yi huzursuz yapmak istiyorlar"- "Dünyaya sözü hakim olacak bir Türkiye istiyoruz. Ama Kılıçdaroğlu'nun istediği açık ve net: Türkiye'yi yeni bir oyuna getirmek. Seçimlerden sonraki 4,5 yılda acaba 'Türkiye'nin önüne hangi tuzakları kurarız' hesabını yapanlarla ortaklık kuruyor"

16 Mart 2019 Cumartesi 18:51
"Türkiye'yi huzursuz yapmak istiyorlar"

KONYA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki 4,5 yılda Türkiye sıçramasın ve büyümesin diye ülkeye büyük bir tezgah hazırlıyor. Türkiye'yi huzursuz yapmak istiyorlar." dedi.

Soylu, Ereğli ilçesinde düzenlenen mitingde, vatandaşlardan destek istedi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınayan Soylu, şöyle konuştu:

"Sadece tek bir şey istiyoruz. Şu sizin çektiklerinizi gelecek nesiller çekmesin istiyoruz. Darbe görmesinler ve Türkiye'ye parmak sallayanları görmesinler. İnşallah gelecek nesillerimiz yurt dışına çıktığında ay yıldızlı pasaportu uzattığında dünyanın en gelişmiş ülkelerinin memurları bile benim vatandaşlarıma saygı gösterecek. Türkiye'nin etrafını ateş çemberine çevirdiler. Suriye, Irak ve Filistin, şimdi de Yeni Zelanda'da olan mesele. Bunun sorumlusu açık ve bellidir. İslam düşmanlığını körükleyenler, Avrupa'da ırkçılığa ve milliyetçiliğe müsamaha gösterenleri on yıllardır uyarıyoruz, yapmayın İslam düşmanlığını artırmayın diyoruz. Kafalarını kuma gömerek sadece iç siyaset hesabı yapanlar, insanlıktan nasibini almamışlardır. Dünyanın her yerinde fakirliklere, yoksulluklara sırtını dönenler var ancak biz Avrupa değiliz, Amerika hiç değiliz."

- "Dünyaya sözü hakim olacak bir Türkiye istiyoruz"

Soylu, güçlü ve zengin bir Türkiye istediklerini belirterek, "Dünyaya sözü hakim olacak bir Türkiye istiyoruz. Ama Kılıçdaroğlu'nun istediği açık ve net: Türkiye'yi yeni bir oyuna getirmek. Seçimlerden sonraki 4,5 yılda acaba 'Türkiye'nin önüne hangi tuzakları kurarız' hesabını yapanlarla ortaklık kuruyor. Şimdi Sezai Temelli de 'Kürdistan'da biz kazanacağız' diyor. Zehirli bir dille bunu söylüyor. Sonra 'batıda da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' diyor. Yani batıda vereceğimiz oylar, zillet ittifakınadır diyor." diye konuştu.

- "Terörle mücadelede çok önemli bir noktaya geldik"

Milletin birliğini ve beraberliğini bozmaya çalışanlara karşı mücadelelerini sürdüreceklerini aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Sezai Temelli, dün akşam canlı yayında bir şey söyledi. Orada 'biz İstanbul'da İmamoğlu'na, Ankara'da Mansur Yavaş'a destek veriyoruz ama seçim sonrası alacaklarımızı alacağız' diyor. Senet, sözleşme yapmışlar. Kemal Kılıçdaroğlu, 'önümüzdeki 4,5 yılda Türkiye sıçramasın ve büyümesin' diye ülkeye büyük bir tezgah hazırlıyor. Türkiye'yi huzursuz yapmak istiyorlar. Bu 4,5 yıllık süreçte Türkiye'nin başında kaynar kazanlar kaynatmak istiyorlar. Terörle mücadelede çok önemli bir noktaya geldik. İçişleri Bakanı olarak diyorum ki 31 Mart akşamı zayıflarsak Doğu ve Güneydoğu'da 1 Nisan sabahı 6 yaşındaki masum çocukları sokağa çıkarmazlar. Huzurumuzu yeniden elimizden alırlar. Bütün tezgah budur. Buna müsaade etmeyin, bunlara yüz vermeyin. Bölünmeyelim ve parçalanmayalım."

Soylu, uyuşturucuyla mücadelelerine devam ettiklerini anımsatarak, "57 bin uyuşturucu satıcısı ile 300 çete liderini hapse gönderdik. Eğer bunların hakkından gelmezsek, bunları yedi kat yerin dibine gömmezsek namerdiz. Ayrıca 275 mafya örgütünü de 2018 yılında çökerttik." dedi.

Mitinge, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP İl Başkanı Murat Çiçek, Konya milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(Bitti)

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 18:51
  1. Ereğli
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. miting

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