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AB’den Türkiye'ye yönelik küstah açıklama: Saçmalık

Türk sınırını geçtikleri gerekçesiyle tutuklanan ve yargı süreçleri devam eden 2 Yunan askeri konusunda Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Calude Juncker’den küstah bir açıklama geldi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 13:35
AB’den Türkiye'ye yönelik küstah açıklama: Saçmalık

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) konuşan Juncker, Yunanistan’ın çabaları sayesinde Avrupa’nın gündeminden düşmeyen, iki Yunan askerin Türkiye tarafından tutuklanması için “Saçmalık” dedi.

AB ile Türkiye arasında Bulgaristan’ın Varna şehrinde 26 Mart’ta yapılan toplantıda konuyu gündeme getirdiklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘bu durumu kabul edemeyeceklerini’ ilettiğini hatırlatan Juncker, “Herhangi bir kötü niyeti bulunmayan bu iki askerin Ortodoks Paskalyası’ndan önce serbest bırakılmasını dilediğimizi dile getirdik” diye konuştu. Mevcut durumu eleştiren Juncker, “Olan biten gülünç. Sınırı yanlışlıkla geçtikleri için tutuklanan iki Yunan askerin Türkiye’nin güvenliğine tehdit oluşturduğunun düşünülmesi saçmalık” ifadelerini kullandı.

HIZLI ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Erdoğan’ın, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Juncker ile bir araya geldiği Varna’daki toplantının ana başlıklarından biri haline gelen konu AP tarafından da masaya yatırıldı. AB Komisyonu’nun İnsani Yardımlardan Sorumlu Üyesi Christos Stylianides, çarşamba gecesi iki Yunan askerin durumu için düzenlenen ve oldukça düşük katılımıyla dikkat çeken oturumda, “AB vatandaşlarının tutuklanması üye ülkeler ile aday ülke olmasının yanı sıra AB’nin önemli bir ortağı olan Türkiye arasında arzu edilmeyen gerginliğe neden oluyor” dedi. İki Yunan askerin içinde bulunduğu duruma benzer sorunların geçmişte genelde hızlı bir şekilde çözüldüğüne dikkat çeken Stylianides, duruşma öncesi tutukluluk halleri devam eden Yunan askerleri için acil çözüm çağrısı yaptı. Stylianides, AB’nin iki Yunan askerin durumunu yakından izlemeyi sürdüreceğini vurguladı.

RAPORA DA GİRDİ

Türkiye, daha önce bu konudaki telkinlere kapalı olduğunu ve yargı kararının beklenmesi gerektiğini AB’ye çeşitli kanallar aracılığıyla ve üst düzeyde iletmişti. AB’nin telkinlerine karşı Ankara pozisyonunda herhangi bir değişikliğe gitmedi. Bu durum da Yunanistan’ın konuyu sürekli sıcak tutması sonucunu doğurdu. İki askere ilişkin gelişme yaşanmaması üzerine Yunanistan bazı girişimlerde bulunarak konunun AB Komisyonu tarafından açıklanan Türkiye Raporu’nda yer almasını sağladı.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 13:35
  1. Ankara
  2. junker
  3. Avrupa Parlamentosu
  4. Yunanistan

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