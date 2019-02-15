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Türkiye’yi güldüren adamdan Tahmazoğlu’na ziyaret

’Kim Milyoner Olmak İster’ bilgi yarışması programına damga vuran ve yarışmaya Gaziantep’ten katılan Mehmet Akar, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nu ziyaret etti.

15 Şubat 2019 Cuma 15:55
Türkiye’yi güldüren adamdan Tahmazoğlu’na ziyaret

’Kim Milyoner Olmak İster’ bilgi yarışması programına damga vuran ve yarışmaya Gaziantep’ten katılan Mehmet Akar, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nu ziyaret etti.


Renkli kişiliği ile bir anda Türkiye’de gündem olan Okocha lakaplı Mehmet Akar, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nu makamında çocuklarıyla birlikte ziyaret ederek, yarışmada yaşadıkları ile ilgili sohbet etti.


“Yarışmada çok güzel mesajlar verdi”


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ’Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasına katılan Mehmet Akar’ı tebrik ederek “Öncelikle Mehmet kardeşimi kutluyorum. Birçok yarışmacının ilk veya ikinci soruda elenmesine rağmen kendisinin yedinci soruya kadar çıkması, tamamen doğal ve içtenlikle sorulara cevap vermesi çok güzeldi. Yarışmada Gaziantep’in doğal insanının halini yöresel şivemizle anlatması, seyirciler arasında çok büyük beğeni topladı. Ayrıca eşine ve çocuklarına olan bağlılığı bizim aile yapımızın ne kadar güçlü olduğunun göstergesiydi ve yarışmada çok güzel mesajlar verdi. Şahinbey’de yaşayan bir vatandaşımız olarak kendisini kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.


Yarışmaya zor şartlar altında katıldım


’Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasına katılan Mehmet Akar, yarışmada Gaziantep’i temsil ettiği için oldukça mutlu olduğunu belirterek, “Yarışmaya çok zor şartlar altında katıldım. Ama her zorluğun sonunda bir kolaylık varmış. Şükürler olsun ki bu yarışma süreci bunu daha iyi anlamama sebep oldu. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun bizleri ağırlaması, beni ve ailemi çok onure etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir gün başkanımızı evimizde ağırlamak isteriz. Yarışmada Gaziantep’i temsil ettiğim için çok mutlu ve gururluyum” diye konuştu.


Sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı ’Kim Milyoner Olmak İster isimli programa yarışmacı olarak katılan Mehmet Akar şivesi ve sohbetiyle yarışmaya damga vurmuştu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:55
  1. doğa

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