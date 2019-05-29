ANKARA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Türkiye Raporuna ilişkin, "Müreffeh ve güçlü bir Türkiye görmek istiyoruz. Türkiye'yi güçlü bir aday ülke olarak görmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Berger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ziyaretinin ardından AK Parti Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklamada bulundu.

Yılmaz'a yaptığı ziyaretin Türkiye'deki siyasi partilerle sürdürdükleri istişare görüşmeleri kapsamında gerçekleştiğini belirten Berger, görüşmede AB ve Türkiye'nin birlikte hareket ettiği iç ve dış konulara ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin tamamlanmasının ardından Avrupa Komisyonunun aday ülkelere ilişkin yıllık raporunu açıkladığını ve Türkiye'nin de bu aday ülkeler arasında yer aldığını hatırlatan Berger, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin bugün öğleden sonra düzenlediği basın toplantısında dile getirdiklerine dikkati çekti.

Berger, şunları kaydetti:

"Mogherini, basın toplantısında Türkiye'nin AB'ye yakın olan bir ülke olan pozisyonunu korumasını istediğini belirtmişti. Bunun Türkiye'nin menfaatlerine olduğu görüşündeyiz. Müreffeh ve güçlü bir Türkiye görmek istiyoruz. Türkiye'yi güçlü bir aday ülke olarak görmek istiyoruz. Mogherini de bunu basın toplantısında dile getirmişti. Bunun hem stratejik hem de ekonomik anlamda faydalı olduğunu düşünüyoruz."