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ABD'nin 'güvenli bölge' yalanı ortaya çıktı! Yine aynı senaryo

ABD Kongresi, Başkan Trump'a S-400 konusunda baskıyı iyice arttırırken Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan 'güvenli bölge' konusunda da asıl niyet ortaya çıktı. ABD ve Türkiye'nin anlaşmaya varmasının ardından Suriye sınırından çekildiğine dair açıklama ve görüntüler yayımlayan terör örgütü YPG/PKK'nın bölgeyi yine örgüt elemanlarından oluşan yerel birliklere bıraktığı tespit edildi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:56
ABD'nin 'güvenli bölge' yalanı ortaya çıktı! Yine aynı senaryo

Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat kapsamında "güvenli bölge" uygulamasının başlamasıyla birlikte terör örgütü YPG/PKK sınırdan çekilmeye başladığını iddia etmişti. Fakat terör örgütünün bir kez daha bölgede kalıntılarını farklı tabelalar altından tutmaya çalıştığı anlaşıldı. Çalışmaların başlamasıyla birlikte sınır hattını elinde bulunduran terör örgütü, kendine yakın internet siteleri üzerinden sınır hattından ağır silahlarını ve militanlarını çektiğine yönelik açıklamalar yaparak fotoğraflar vermeye başladı. Fakat bölgenin güvenliğini sözde yerel askeri meclislerin sağlayacağı belirtildi. Akşam Gazetesinde yer alan iddiaya göre bu meclislerin çoğu örgüt elemanlarından oluşuyor.

Münbiç'te de aynı tiyatroyu oynadılar

Terör örgütünün sözde yerel askeri meclis diye iddia ettiği güçler, terör örgütü tarafından oluşturulan birimler. Sözde meclisler terör örgütü PYD'nin o bölgeleri işgal etmesi sonrasında oluşturuldu. Bölgelerde zorla askere alınan gençler terör örgütünün elebaşları tarafından eğitildi ve silahlandırıldı. Terör örgütü benzer bir durumu Münbiç'de de gerçekleştirmeye çalışmıştı. Terör örgütünün militanların bölgeden çekildiğini iddia etmiş, yönetimi sözde yerel meclise bıraktığını söylemişti. Fakat gerçek kısa sürede ortaya çıkmıştı. Daha önceki tecrübelerden dolayı daha dikkatli davranan Türkiye, terör örgütünün tabela oyunlarını da yakından takip ediyor. Bu konuda alınan istihbaratlar çerçevesinde ABD'li muhataplara gerekli uyarılar yapılıyor. Türkiye her türlü ihtimali göz önünde tutarak kendi planlarını da masada tutmayı sürdürüyor.

Kongre'den Trump'a yeni yaptırım baskısı

Suriye sınırındaki tehditlere karşı alınan Rusya'nın S-400 hava savunma sisteminin ikinci parti teslimatının önceki gün sabah başlamasının ardından bir süredir ABD Kongresi'nden yine yaptırım sesleri yükseldi. Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu, Twitter hesabından bir açıklama yayımladı ve Başkan Trump'tan Türkiye'ye yaptırım çağrısında bulundu. Paylaşılan mesajda ayrıca "Türkiye'nin çıkarlarına en iyi hitap edecek olan ortaklık Kremlin'le yaptığı değil ABD'yle yapacağı ortaklıktır" ifadeleri dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:56
  1. PKK
  2. ABD
  3. Donald Trump
  4. YPG
  5. Suriye
  6. Türkiye Üretim İhracaat

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