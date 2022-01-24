Türkiye'yi gazsız bırakmayız

İran’dan Gürbulak üzerinden gelen gaz, teknik bir arıza sebebiyle 20 Ocak 2022 tarihinde kesilince başta yüksek miktarda doğalgaz kullanan sanayi kuruluşları olmak üzere Türkiye’de tedirginliğe neden olmuştu. İran doğalgazının tam da kara kışın ortasında kesildiği bir zamanda, kardeş Azerbaycan’dan gelen açıklama yürekleri ısıttı. Akit’e konuşan Azerbaycan Parlamentosu Doğal Kaynaklar, Enerji ve Ekoloji Komisyonu Başkanı Milletvekili Sadık Kurbanov, “Azerbaycan varken kardeş Türkiye enerji sıkıntısı çekmez. Enerji güvenliği, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin en önemli temellerinden birisidir. Tüm enerji kaynaklarımız kardeş Türkiye’nin ihtiyaçlarına amadedir” ifadelerini kullandı.

“Azerbaycan, tüm enerji kaynaklarıyla kardeş Türkiye’nin yanındadır” diyen Sadık Kurbanov, “Azerbaycan halkının Ulusal lideri Haydar Aliyev’in kurduğu enerji güvenliği politikasının ana ortaklarından biri kardeş Türkiye Cumhuriyeti’dir. Haydar Aliyev’in ‘Bir millet, iki devlet’ anlayışını ana siyasi doktrin haline getiren Azerbaycan ve Türkiye’nin ortak enerji güvenliği politikasının temeli, ‘Yüzyılın Anlaşması’nın sonuçlanmasıyla atıldı. Dünyanın en büyük uluslar arası petrol şirketleri ile imzalanan bu anlaşmanın ana konularından biri Türkiye Cumhuriyeti’dir. Azerbaycan-Türkiye iş birliğinin enerji güvenliği alanındaki ana belirleyici yönü, iki ülkenin ulusal ve jeostratejik çıkarlarının örtüşmesidir. Bundan dolayı, Türkiye kardeşi Azerbaycan varken enerji sıkıntısı çekmez” şeklinde konuştu.

Enerji güvenliği önemli

Enerji güvenliğine büyük önem veren İlham Aliyev’in herkesin, ülkenin ulusal güvenliğinden enerji güvenliği olmadan bahsetmenin imkansız olduğunu zaten anladığını söylediğini hatırlatan Kurbanov, “Bizim görevimiz, her zaman enerji faktörünü iki ülke arasında ilişkilerin derinleştirilmesinden yana kullanmaktır. Üretici ülke Azerbaycan’ın çıkarları, transit ülkelerin çıkarları ve tüketici ülkelerin çıkarları ile bağlıdır. İstediğimizi ancak bu çıkarlar uzlaştırılırsa elde edebiliriz. Bu fikirler sadece ülkemiz için değil, kardeş Türkiye için de geçerlidir” mesajını verdi.

İran bunu her kış yapıyor!

Uzun yıllardır gaz alım Türkiye’nin gaz tedarikçileri arasında bulunan İran, her kış çeşitli teknik gerekçelerle Türkiye’ye gaz akışını belirli sürelerle kesiyor. İran Milli Gaz Şirketi, son olarak 20 Ocak’ta, teknik bir arızayı gerekçe göstererek Gürbulak’tan Türkiye’ye doğalgaz arzını 10 günlüğüne durdurdu. Bunun üzerine ise BOTAŞ bu arz düşüşü ve soğuk havalara bağlı olarak yüksek tüketimi olan bazı sanayi kuruluşlarına arzı yüzde 40 kıstı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, “Yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle doğalgaz ve buna bağlı olarak da elektrik tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır” bilgisi paylaşıldı.