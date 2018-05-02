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Türkiye'yi eleştiriyorlardı! 'Paris de mi İslamlaşıyor'

Türkiye'de uygulanan alkol yasağını eleştiren Fransa aynı yaptırımı ülkede uygulamaya başladı. Fransa'da içki yasağının genişletilmesinin ardından bu olayı haberleştiren Fransız gazetesi, daha önce yaptığı "Türkiye İslamlaşıyor" haberiyle alay konusu oldu. Fransız halkı "Paris de mi?" diye sordu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:30
Türkiye'yi eleştiriyorlardı! 'Paris de mi İslamlaşıyor'

Paris'te 2015 yılında gelen alkol yasağı geçtiğimiz aylarda genişletildi. Akşam saat 20.00'den sabah saat 08.00'e kadar içki satışı ve kamusal alanda kullanımı bazı bölgelerde yasakken, yasağı kapsayan bölge iki katına çıkarıldı.

TÜRKİYE İSLAMLAŞIYOR

Öte yandan, Fransa'da yayın yapan bir gazete olan Liberation, daha önce yaptığı "Alkol satışı kısıtlanıyor, Türkiye'yi İslamlaştırma projesi devam ediyor." haberinden sonra geçtiğimiz günlerde Fransa'daki genişletilmiş alkol yasağını haberleştirmesi alay konusu oldu.
Haberi okuyan Fransızlar "Paris de mi İslamlaşıyor?" diye sordu.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:30
  1. fransa
  2. paris
  3. alkol yasağı

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