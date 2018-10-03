“Türkiye”yi duyunca akılları çıktı! FETÖ’cüler korkudan yüzlercesini ateşe verdi

Etiyopya’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) ait okullarda görev yapan eski çalışanlar, okulların Türkiye'ye devri kararının açıklanmasının ardından panik yaşayan FETÖ'cülerin örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yüzlerce kitabını yaktığını söyledi.

Güvenlik gerekçesiyle ismini vermek istemeyen eski FETÖ okulu çalışanları, AA muhabirine, okulların Türkiye'ye devredilmesini önlemek için Almanya şemsiyesi altına sokulduğunu ve Türkiye'ye dair tüm izlerin buralardan silinmeye çalışıldığını anlattı.

“Ömeriye Eğitim ve Sağlık Vakfı Hayır Kurumu” adı altında açılan okulları 2009 yılında yasa dışı şekilde Kaynak isimli şirkete devreden örgüt, geçen yıl tüm varlıklarını yine kendilerine ait olan Stem adlı şirkete sattı.

“Gülen'i peygamber gibi görüyorlar”

Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome'nin devri duyurduktan sonra okullardaki Fetullah Gülen’a ait yüzlerce kitabın yakıldığını ve tüm Türk bayraklarının indirildiğini anlatan M.T, “Yüzlerce, belki binlerce Gülen kitabı yakıldı. Bazı öğrenciler ve öğretmenler daha önce onun kitaplarını okumaya zorlanırdı. Ben de zorlandım. Her gün 1 saat okurduk. 8 yıl onlarla birlikte kaldım. Gülen’i oradakiler peygamber gibi görüyorlar.” dedi.

Bu okullarda çalışan Etiyopyalı öğretmenlerin nasıl bir örgütün içerisinde yer aldıklarını bildiklerini belirten M.T, “Geçimlerini sağlamak için kendilerini buna mecbur görüyorlar. Türk hükümeti aleyhinde propaganda yapıyorlar.” diye konuştu.

Okulların devrini önlemek için hileli satışa başvuran örgütün yaptığı sinsi plan hakkında da öğretmen M.T, şunları kaydetti:

“Okulların devri söz konusu olduğunda öğretmenlerden biri ‘Onlara sürprizimiz var’ dedi. Ben de sordum planınız nedir okulların devri konusunda diye. Muhammed isimli Kazakistanlı bir öğretmen dedi ki 'Okulların ismini değiştireceğiz ve Alman vatandaşlığı olanlara satacağız. Ve geldiklerinde eski okulu yerinde bulamayacaklar.”

“Devleti ele geçirmek istiyorlar”

Okulların Almanlara satışının hülle yoluyla gerçekleştiğini ifade eden M.T, “Devir sonrası Türk bayrağını her yerden kaldırdılar. 'Almanca falan öğreteceğiz' diye reklam yaptılar. Almanca da öğretilmiyor. Bazı Türklerin Alman pasaportu var, bunları kullanıyorlar.” dedi.

Okullardaki başarılı öğrencilerin sürekli hükümet ofislerinde çalışması için teşvik edildiğini belirten M.T, “Bize her zaman 'bu ülkeyi siz yöneteceksiniz' deyip, öğrencileri hükümet ofislerinde çalışmaya teşvik ediyorlardı. Ülkeyi kontrol etmek istiyorlardı. Bunun için mücadele ediyorlar.” ifadelerini kullandı.

Darbe başarısız olunca “çok üzüldüler”

Darbe girişimini medyadan öğrendiğini kaydeden tanık V.A. ise daha sonra okula gittiğinde FETÖ’cülerin büyük bir hayal kırıklığı ve üzüntü içinde olduğunu anlattı.

V.A, “Okula gittiğimde çok üzgündüler ve konuşmuyorlardı. Üzgün olduklarından planlarının başarısız olduğunu anladım. Onlara sordum Türkiye’de böyle böyle şeyler olmuş diye, bana bağırdılar ve susmamı istediler.” dedi.