"Türkiye'yi çok potansiyelli bir partner olarak görüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Tayvan Ekonomik ve Kültürel Misyonu Ankara Temsilcisi Yaser Cheng, Türkiye'nin hem uluslararası arenada hem de jeopolitik olarak önemli bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye'yi bu bölgede çok potansiyelli bir partner olarak görüyoruz." dedi.

New Taipei City Sanayi Derneği (New Taipei City Industrial Association) ve Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi (TAITRA) tarafından düzenlenen ve New Taipei City Belediyesi tarafından desteklenen, New Taipei City Belediye Başkan Yardımcısı Chwen Jing Chen başkanlığındaki "New Taipei City Ticaret ve Yatırım Delegasyonu" İstanbul'da gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, Tayvan ile Türkiye arasındaki iş ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve gelecekteki iş birlikleri adına "İkili Mutabakat Anlaşması-MOU" da imzaladı.



Tayvan Ekonomik ve Kültürel Misyonu Ankara Temsilcisi Yaser Cheng, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, New Taipei City şehri heyetinin Türkiye'ye ikinci ziyaretini gerçekleştirdiğini ve büyük önem verdiğini ifade ederek, New Taipei City'nin Türkiye'yi önemli potansiyel bir ticaret partneri olarak görmesini takdirle karşıladığını dile getirdi.





- "Türkiye'yi görmezden gelemeyiz"





Cheng, Türkiye'nin büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'nin OECD'nin bir üyesi, G20 üyesi, Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerinden, Türkiye politik engellerden dolayı henüz AB üyesi olmasa da Türkiye'nin ulusal gücü birçok AB üye ülkesinden daha fazla. Türkiye, 1954'lerin başında NATO'ya katıldı ve ittifakın ikinci en büyük askeri güce sahip ve güçlü ülkesi. Bu yüzen Türkiye'yi görmezden gelemeyiz." diye konuştu.



Jeopolitik olarak da Türkiye'nin önemli bir konumda bulunduğunu anlatan Cheng, "Türkiye, iki kıta arasında önemli bir jeopolitik öneme sahip. Bu Türkiye'yi çok önemli bir merkez yapıyor, birçok alanı birbirine bağlıyor, Orta Asya ile Doğu Avrupa'yı birbirine bağlıyor. Türkiye aynı zamanda bugün Afrika'da da çok etkili. Bu yüzden Türkiye'yi bu bölgede çok potansiyelli bir partner olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Cheng ayrıca Türkiye'nin 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığını anımsatarak, "Burada hiçbir şekilde mülteci karşıtlığı da görmüyoruz. Çünkü Türkler çok misafirperver ve dostane insanlar." şeklinde sözlerini tamamladı.





- "Türkiye İslam ülkeleri arasındaki en büyük ticaret ortağımız"





New Taipei City Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Chwen Jing Chen de Türkiye’nin hızla gelişen ekonomiler arasında olduğunu bildiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin kendileri içi önemine değinen Chen, "Stratejik olarak Avrupa ve Asya arasında bir köprü vazifesi gören ve genç bir nüfusa sahip olan Türkiye son yıllarda önemli kazanımlar elde etti. İstanbul iki kıtanın birleşme noktasında elverişli konumu göz önüne alındığında uluslararası önemini ve muazzam bir pazar potansiyeli olduğunu göstermiştir. Bizler burada zengin kültürümüzü ve ekonomik dinamizmimizi deneyimleme fırsatına sahip olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz." dedi.



Türkiye ve Tayvan arasındaki ticari ilişkilerin son yıllarda çok ileri seviyelere ulaştığını aktaran Chen, "Türkiye İslam ülkeleri arasındaki en büyük ticaret ortağımızdır. Aynı zamanda tüketici elektroniği, otomobil parçaları, makina donanım ve tekstil gibi sektörlerde ticari ilişkiler içerisindeyiz. Tayvan’ın Türkiye için güvenilir bir ortak olabileceğine, üstün teknoloji ve üretim hizmetlerini sağlayabileceğine inanıyoruz. Her iki taraf da daha fazla iş birliği ile daha fazla fayda sağlayabilir." ifadelerini kullandı.



Chen, bu noktada özellikle Tayvan Ticaret Merkezi İstanbul Ofisi'ne organizasyona yönelik destekleri için teşekkür ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Umarım törenin ardından gerçekleşecek olan ikili görüşmelerde New Taipei City’den gelen firma temsilcileri gelişmiş ürünleriyle beklentilerinizi karşılayacaklardır. Umarım hepiniz toplantılarda verimli iş ortaklıkları kurarsanız. Bu etkinliğin Tayvan’ın Türkiye ile daha güçlü ortaklıklar kurmasına vesile olacağına inanıyorum. Biz de sizleri Tayvan’ı ziyaret etmeye bekliyoruz. Bu konuda sizlere memnuniyetle destek olmaya hazırız."







- "Ekim ayında New City Taipei’ye bir ziyaret planlıyoruz"





Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Tayvan İş Konseyi Başkanı Oğuz Karayeğen ise Tayvan’ın uluslararası pazarlarda verimliliği ve rekabet gücünü koruduğuna şahit olduklarını kaydederek özellikle mega kent İstanbul’un sorunlarına akıllı çözümler bulunabileceğini ifade etti.

Türkiye ve Tayvan’ın özellikle ticari ortaklıklar noktasında uzun süreli ilişkiler geliştirdiğini anımsatan Karayeğen, "Sayın Belediye Başkan Yardımcısı Chen’in nazik daveti için teşekkür ederim. Türk İşadamları Tayvan’da ticaretlerini geliştirebilirler. Ekim ayında Taipei’ye bir ziyaret planlıyoruz. Yetkililerden Taipei’de bir Türk günü düzenlenmesini ve Türk ürünlerinin orada sergilenmesini talep edeceğiz." diye konuştu





- B2B görüşmeleri gerçekleştirildi





Öte yandan, açılış konuşmalarının ardından başlayan B2B görüşmelerinde makina, elektronik ekipmanlar, hırdavat, aydınlatma ekipmanları, oto ve motosiklet parçaları sektörlerinden oluşan 20 firma, ürünlerini ve çözümlerini tanıtmak üzere yaklaşık 80 firmayla, 150’ye yakın ikili görüşme gerçekleştirdi.

Heyete katılan firmaların ürünleri çeşitli ödüller kazanmış olmakla birlikte aynı zamanda uluslararası kuruluşlar tarafından belgelendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca , Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu (TÜBİFED), Arçelik, Koçtaş ve Türkiye Tayvan Ticaret Odası da iş geliştirme ve networking yapmak üzere heyetle görüştürüldü.





- New Taipei City ve ziyaretler hakkında





Toplantıda verilen bilgilere göre, New Taipei City, yaklaşık 3,9 milyon kişinin ikamet ettiği Tayvan’ın en büyük belediye bölgesi olma özelliğini taşıyor. Tayvan ve Türkiye'nin ikili ticaret hacmi 2018 yılında yaklaşık 1,7 milyar dolar seviyesindeydi.

TAITRA öncülüğündeki 20 firmadan oluşan heyet 18-29 Haziran tarihleri arasında Türkiye, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret ediyor. Bu kapsamda ilki Türkiye'ye gerçekleştiren ziyaretlerle, Tayvan ve söz konusu ülkeler arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve yeni ikili ticaret fırsatları oluşturmak amaçlanıyor.