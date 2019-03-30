ÇANKIRI (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Biz Türkiye'yi bir olarak aldık, 3,5 Türkiye haline getirdik. 117 dolardı asgari ücret, 380 dolara çıkardık. 26 milyar dolardı ihracatımız, 169 milyar dolara çıkardık." dedi.

AK Parti Çankırı İl Başkanlığınca, kentte Türkiye'deki en yüksek oy oranını yakalamak amacıyla "Şampiyonluk Yürüyüşü" adı altında etkinlik düzenlendi. Belediye Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla tekbir getirerek "Şampiyon Çankırı" sloganı atarak yürüdü.

Belediye Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Ahmet Talat Onay Bulvarı ve Atatürk Bulvarı güzergahını takip ederek başlangıç noktasında son buldu.

Akbaşoğlu, burada yaptığı konuşmada, seçim sürecinin sonuna geldiklerini söyledi.

Güzel bir seçim süreci yaşadıklarını dile getiren Akbaşoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri çerçevesinde hep birlikte ak kadrolarla yerel, ulusal, bölgesel ve küresel vazifelerimizi en güzel şekilde yerine getirme çabası içinde bir seçim süreci yaşadık." dedi.

Bütün teşkilatın üzerine düşen görevi yerine getirdiğini anlatan Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah yarın milli iradeyi tecelli ettireceğiz. Hep beraber bir karar vereceğiz. Yarın önümüze üç pusula gelecek. Pusulada AK Parti'nin altına hep beraber 'evet' diyor muyuz? Biz Türkiye'yi bir olarak aldık, 3,5 Türkiye haline getirdik. 117 dolardı asgari ücret, 380 dolara çıkardık. 26 milyar dolardı ihracatımız, 169 milyar dolara çıkardık. Bütün Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 230 milyar dolardı, 860 milyar dolara çıkardık. Bu sebeple durmak yok, hep beraber yola devam."

AK Parti İl Başkanı Celal Kaman, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu ve Belediye Başkanı Hüseyin Boz da vatandaşlara hitap etti.



