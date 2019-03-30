Türkiye’yi ağlatan Havva nineye yardım eli Yanan evinin ardından döktüğü gözyaşlarıyla Türkiye’yi ağlatan Hataylı Havva nineye, önce AK Parti heyetinden ziyaret ardından AFAD ekipleri tarafından da yardım gerçekleştirildi.

Yanan evinin ardından döktüğü gözyaşlarıyla Türkiye’yi ağlatan Hataylı Havva nineye, önce AK Parti heyetinden ziyaret ardından AFAD ekipleri tarafından da yardım gerçekleştirildi.

Antakya’nın Kisecik köyünde yanan evinin ardından dinmeyen gözyaşlarıyla Türkiye’yi ağlatan 87 yaşındaki Havva Kutlu nineye, yardım eli değiyor. Sosyal medyada kısa sürede gündeme oturan Havva nineye, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik ve Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı İbrahim Güler ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını Havva nineye ileten milletvekili Hüseyin Yayman, "Havva ninemize tekrar geçmiş olsun diyoruz. Bize genel merkezimizden, medya tanıtım başkanlığından Havva ninenin evinin yandığını, mağdur olduğunu ilettiler. Bizlerde Havva ninemize gidelim geçmiş olsun dileklerimizi, Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletelim dedik. İnşallah Havva ninemizin bütün zarar ziyanını karşılayacağız. İnşallah kendisine daha güzel beyaz eşyalar, daha güzel televizyon alacağız, Allah’ın izniyle de evini yeniden Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda temin edeceğiz” dedi.

AK Parti heyetinin ziyaretinin ardından Havva ninenin yanına gelen Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Havva nineye yatak, ısıtıcı, battaniye ve erzak yardımında bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.