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Türkiye’yi AB’yeşikayet etti

Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye hava sahasını açmadığı için, Rum Kesimi’nden iki havayolu şirketinin bazı uçak seferlerinde yolun uzadığı ve havaya tonlarca fazladan karbondioksit bırakıldığı gerekçesiyle Türkiye'yi AB'ye şikayet etti

16 Ekim 2010 Cumartesi 09:00
Türkiye’yi AB’yeşikayet etti

Kıbrıs Rum Yönetimi, Brüksel'de dün toplanan AB ulaştırma, telekomünikasyon ve enerji bakanlarına sunduğu belgede, Türkiye'nin sadece Rum tarafında kayıtlı “Cyprus Airways” ve “Eurocypria” şirketlerine uyguladığı uçuş yasağının, Larnaka havaalanından Moskova'ya uçuşların normalden 1 saat ve Helsinki'ye uçuşların normalden 35 dakika daha fazla sürdüğü belirtildi. Ulaşılan belgede Rumlar, Türkiye'nin hava sahasını kullanamadıkları için Yunanistan üzerinden geçmek zorunda kaldıklarını ve bu ülkedeki beklenmedik grevlerden olumsuz etkilendiklerini belirtti. Yunanistan üzerinden dolaşmak zorunda kalan 2 havayolu şirketinin, ilave yakıt maliyetiyle karşılaştığı, vakit kaybetmek istemeyen müşterilerin rakip şirketlere kaptırıldığı ve Gürcistan ile Ukrayna gibi ülkelere sefer düzenleyemedikleri savunulan belgede, Türkiye'nin hava sahasını açmamasının bu iki Rum havayolu şirketine yıllık maliyetinin yaklaşık 5 milyon Avro olduğu ileri sürüldü.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:58
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