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Türkiye'ye yönelik tehditlerden Mike Pompeo'nun haberdar olmadığı iddiası

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, Başkan  Donald Trump ve yardımcısı Mike Pence'in Türkiye'ye yönelik tehditler içeren  açıklamalarından habersiz olduğu öne sürüldü.Yaptırım tehditleriyle Brunson  davasında Türkiye'deki yargı sistemine müdahale etmeye çalışan Kongre üyelerinin  de Pence ve Trump'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarından haberdar olmadığı  iddiasında bulunuldu.

27 Temmuz 2018 Cuma 04:56
Türkiye'ye yönelik tehditlerden Mike Pompeo'nun haberdar olmadığı iddiası

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Başkan Donald  Trump ve yardımcısı Mike Pence'in "papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest  bırakılmaması halinde Türkiye'yi geniş yaptırımlar uygulamakla tehdit ettiği"  açıklamalarından haberinin olmadığı iddia edildi. 

Amerikan NBC News'e konuşan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Brunson  konusunda "hassas müzakereler" dahil olmasına rağmen Bakan Pompo'nun, Trump ve  Pence'in açıklamaları karşısında "gafil avlandığını" öne sürdü.

"Kongre için de sürpriz oldu" iddiası

Diğer taraftan Amerikan BuzzFeed haber sitesi ise yaptırım  tehditleriyle Brunson davasında Türkiye'deki yargı sistemine müdahale etmeye  çalışan Kongre üyelerinin, Pence ve Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarını  daha önce onlarla paylaşmadığını söylediği iddiasında bulundu.

BuzzFeed haberinde, Demokrat bir Kongre üyesinin danışmanlarından biri  ise Trump'ın Kongreden Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırımları konusunda muafiyet  talep ettiğini ancak Kongreye sert görünmek için böyle bir açıklama yaptığını  ileri sürdü.

Trump ve Pence'in açıklamaları

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD, büyük bir  Hristiyan, aile babası ve muhteşem bir insan olan papaz Andrew Brunson'ın uzun  süreli tutukluğu nedeniyle Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Bu masum  inanç adamı derhal serbest bırakılmalı." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkan Yardımcı Mike Pence de Dışişleri Bakanlığında katıldığı bir  programda, NATO ittifakının üyesi Türkiye'ye aynı tehdidi yöneltmişti. Pence,  "Türkiye, papaz Andrew Brunson'ı derhal serbest bırakmaz ve Amerika'daki evine  göndermezse ABD bu masum inanç adamı serbest kalana kadar Türkiye'ye önemli  yaptırımlar uygulayacak." demişti.

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı  iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen Brunson'ın tutukluğu, "sağlık  sorunları" dikkate alınarak ev hapsine çevrilmişti.

İddianameden

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği  iddiasıyla tutuklanan ABD'li papaz Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı  Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, "din adamı" görüntüsü altında  söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında  eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş  birliği yaptığı belirtilmişti.

Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek  görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege bölgesi imamı ve firari Bekir Baz  ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak"  suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi  Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.

Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe  girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer  verilen iddianamede, cep telefonundaki "Türkleri sallayacak bazı olayları  bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir  şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok  geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da  kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız." mesajı da dosyaya eklenmişti.

Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü  FETÖ'nün sözde Ege bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın  yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edilmişti.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 04:56
  1. İzmir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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