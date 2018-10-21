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Yabancı yatırımcının Türkiye'ye güveni perçinlendi

ABD'nin Türk ekonomisine kur saldırısının bertaraf edilmesi ve Yeni Ekonomi Programı yabancıların Türkiye'ye karşı güvenini arttırdı. Kore’den Almanya’ya kadar pek çok yabancı yatırımcı Türkiye’ye yatırımlarını büyütecek.

21 Ekim 2018 Pazar 07:11
Yabancı yatırımcının Türkiye'ye güveni perçinlendi

Ağustosta başlayan kur saldırısının ekonomi yönetiminin aldığı proaktif önlemlerle bertaraf edilmesi ve Yeni Ekonomi Programı'nın devreye sokulması yatırımcıların Türkiye'ye güvenini sağlamlaştırdı. Yabancılardan art arda yatırım haberleri gelmeye başladı. Mars sinemalarını satın alarak Türkiye'ye giriş yapan Güney Koreli CJ CGV 5 yılda 200 milyon dolarlık yatırım planlıyor. Alman Heliatek, 100 milyon euroluk yatırıma hazırlanıyor. İngiltere'nin lider teknoloji şirketlerinden biri Türkiye'ye gelmek istiyor. Fransız Renault Bursa'ya 100 milyon euro yatırdı. Alman işadamları geliyor.

5 yılda 200 milyon dolar getirecek

2016'da 800 milyon dolarlık yatırımla Mars sinemalarını satın alarak Türkiye'ye giriş yapan Güney Koreli CJ CGV 5 yıl içinde 200 milyon dolarlık daha yatırım yapacağını açıkladı. Özellikle sineması olmayan Doğu ve Güneydoğu illerinde büyüyecek olan CGV Group, üs yaptığı Türkiye üzerinden Avrupa'ya da açılacak. Şirketin planları arasında 2020 yılında halka arz da yer alıyor.

Doğu'ya öncelik verdi

Türkiye'de özellikle Doğu ve Güneydoğu'da açacakları yeni sinemalarla büyüyeceklerini ifade eden CGV Mars Entertainment Group CEO'su Dong Won Kwak "Erzurum, Şanlıurfa, Adıyaman, Çorum, Yozgat gibi birçok şehirde Cinemaximum markası ile yer aldık. Eylülde Bingöl'de ilk, Mardin'de ikinci sinemamızı açtık" dedi. Kwak, şöyle konuştu: "İki yılda 224 milyon lira yatırım yaptık. Beş yılda 200 milyon dolar daha yatırım planlıyoruz." 4DX ve CGV Future Business CEO'su Byung Hwan Choi ise, Anadolu'ya yoğunlaşacaklarını belirterek, "Türkiye'ye geldikten sonra Türkiyeli olduk. Bizi dışarıdan gelen biri gibi görmeyin. 70 yıl önce Türk kuvvetleri bize destek oldu. Bunu unutmayız. Borcumuzu geri ödeme çabasındayız" dedi.

"Türkiye'ye güveniyoruz"

Türkiye'nin içinde bulunduğu kur krizini yakında atlatacağına değinen Choi, "Türkiye eskisi gibi uyanışa geçecek. Dizi ihracı konusunda işbirliği yapacağız" diye konuştu. Choi, uzun dönemli planlar yapan bir şirket olduklarını ve Türk piyasasına güvendiklerini dile getirdi. CGV Global CEO'su Seo Jung da "Türkiye coğrafi konumu itibarıyla her zaman spot ışıkları altında oldu. Osmanlı topraklarını idare etmeyi başarmış bir toplum" dedi. Jung, son iki yılda en fazla yatırım yaptıkları ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "2018'de 2 milyar dolar ciro hedefliyoruz. Bunun yüzde 10'u Türkiye'den gelecek" diye konuştu.

Dünyaya Türk mısırı ihraç edecek

KWAK, Kore-Vietnam, Endonezya ve Rusya'ya Türk mısırını satacaklarını belirterek, "Ayrıca Rusya başta olmak üzere dünyaya Bursa'da üretilen sinema koltuklarını ihraç edeceğiz" dedi.

(Sabah)

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 07:11
  1. Yozgat
  2. Şanlıurfa
  3. Mardin
  4. Erzurum
  5. Çorum
  6. Bursa
  7. Bingöl
  8. Adıyaman
  9. Yeni Ekonomi Programı
  10. Türkiye
  11. yatırım

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