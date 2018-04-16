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Kılıçdaroğlu Türkiye'ye yatırım yapılmayacağını savundu

Muhalefeti iktidara değil memlekete yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin yatırım için uygun olmadığını söyledi. Türkiye'de baskı ortamının hakim olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, yabancılara "Türkiye'ye yatırım yapın" denemeyeceğini ifade etti.

16 Nisan 2018 Pazartesi 08:55
Kılıçdaroğlu Türkiye'ye yatırım yapılmayacağını savundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gündemi değerlendiren CHP Lideri, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların dış güçlerle ilgili olmadığını savundu.

"GEL YATIRIM YAP DER MİSİNİZ"

Türkiye'ye yapılacak yatırımlarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Temel sorunlarından birisi de demokratikleşme. Demokrasi yok ortada. Yargı bağımsızlığı yok. Medya özgürlüğü yok. Düşünceyi ifade özgürlüğü yok. Üniversiteler baskı altında. Böyle bir baskı altında yabancı sermayeye ‘Gel Türkiye’de yatırım yap’ der misiniz? Tam tersine yatırımcı Türkiye’den kaçıyor." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 08:55
  1. Antalya
  2. Kılıçdaroğlu'na göre Türkiye'ye yatırım yapılmaz
  3. chp
  4. kemal kılıçdaroğlu
  5. türkiye
  6. döviz
  7. ekonomi
  8. antalya
  9. gazeteci

YORUM YAZ

  • VatandaşVatandaş4 sa önce
    Adam resmen Ataturk ve silah arkadaslarından dersimin intikamını alıyor.. Yuru be aslanım elbet bir gün o kovaladıgın arabayı yakalayacaksın (:
  • kayamankayaman4 sa önce
    Demokrasi ne demektir?◾Çoğunluğun yönetimi◾ Azınlık haklarını güvenceye alan yönetim;◾ Fakirin yönetimi;◾ Sosyal eşitsizliği yok etmeye çabalayan yönetim;◾ Fırsat eşitliği sağlamaya çalışan yönetim;◾ Kamu hizmetinde bulunmak için halkın desteğine dayanan yönetim.Bunun ekonomi ile ne ilgisi var domkof..
  • kayamankayaman4 sa önce
    Demokrasi, yüzyıllar boyunca insanlığın hep ideali olmuş, ancak günümüze değin bir “fantazma” olmanın ötesine gidememiştir. Demokrasinin gerçek anlamı, insanlık tarihi boyunca çarpıtılarak anlam erozyonuna ve yorum enflasyonuna uğratılmıştır. Tarihte en katı otokratik rejimler bile demokrasi kelimesini kendilerine yakıştırabilmişlerdir. Marksist demokrasi deyimi bunun bir örneğidir. Iste Bizimkide bunlardan biri.
  • AhmetAhmet5 sa önce
    Şu yorumcuların içerisinde;yeter ki akparti başarısız olsun da Türkiye kaybetsin diyebilecek vatan h.inlerine şahit oluyorum.
  • kayamankayaman5 sa önce
    E bre akli yetmez adam, Yukarda saydiklarini hangi is adami takar. Dunya devletleri Demokrasiyi kendi milletinin yasam sekline gore korur ve yasatir. Bizdeki demokraside Turk milletini yaralamayacak sekilde dizayn edilmeli ve senin bos laflarini rafa kaldirmali. Tabi once agzina bant vurarak. Kopruleri,yollari sanki bizim is adamlarimiz yaptida konusuyor. (cogu dis dan gelen sermeya ile oldu)
  • Husrevkugu@gmail [email protected] 5 sa önce
    Bu ülkedebaskıolsa senin hapisteyada akıl hastanesinde olman gerekir ömrün cumhur başkanını na küfürle geçiyor ve sen anlaşılmazbirbicimdeo partininbasında tutuluyorsunbu iş sana göredeğilsiyaset yapacak en son kişisinsenden ancak ya pazarcı ya komedyen olurAyrıca bu ülkeyi beğenmiyorsanterk et kimin yatırımyapıpyapmayacağınasen karar veremezsin sende ticari zekada yok bak senden iyi bir vatan haini olur
  • ali koçali koç5 sa önce
    Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU bir tespitte bulunuyor, ÇAĞRI yapmıyor...GOT IT MES AMIS!!!!
  • IlkayIlkay5 sa önce
    Senin gibi hain oldugu surece yatirim yapilmamasiicin sikayetlerin bitmezsu secim den sonrais ararsandaha iyi olur
  • OsmanOsman6 sa önce
    Sen oy verme zaten :)))
  • hüs coşhüs coş7 sa önce
    böyle adam düşman başına. bu adam fetodan daha tehlikeli. bu ülkede düşünce özgürlüğü olmasaydı hiç durmadaniktidara sövemezdin anında kodese giderdin. kendi kendini yalanlıyorsun bunun bile farkında degilsin
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