Kılıçdaroğlu Türkiye'ye yatırım yapılmayacağını savundu
Muhalefeti iktidara değil memlekete yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin yatırım için uygun olmadığını söyledi. Türkiye'de baskı ortamının hakim olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, yabancılara "Türkiye'ye yatırım yapın" denemeyeceğini ifade etti.16 Nisan 2018 Pazartesi 08:55
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Gündemi değerlendiren CHP Lideri, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların dış güçlerle ilgili olmadığını savundu.
"GEL YATIRIM YAP DER MİSİNİZ"
Türkiye'ye yapılacak yatırımlarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Temel sorunlarından birisi de demokratikleşme. Demokrasi yok ortada. Yargı bağımsızlığı yok. Medya özgürlüğü yok. Düşünceyi ifade özgürlüğü yok. Üniversiteler baskı altında. Böyle bir baskı altında yabancı sermayeye ‘Gel Türkiye’de yatırım yap’ der misiniz? Tam tersine yatırımcı Türkiye’den kaçıyor." ifadelerini kullandı.
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Vatandaş4 sa önce Adam resmen Ataturk ve silah arkadaslarından dersimin intikamını alıyor.. Yuru be aslanım elbet bir gün o kovaladıgın arabayı yakalayacaksın (: kayaman4 sa önce Demokrasi ne demektir?◾Çoğunluğun yönetimi◾ Azınlık haklarını güvenceye alan yönetim;◾ Fakirin yönetimi;◾ Sosyal eşitsizliği yok etmeye çabalayan yönetim;◾ Fırsat eşitliği sağlamaya çalışan yönetim;◾ Kamu hizmetinde bulunmak için halkın desteğine dayanan yönetim.Bunun ekonomi ile ne ilgisi var domkof.. kayaman4 sa önce Demokrasi, yüzyıllar boyunca insanlığın hep ideali olmuş, ancak günümüze değin bir “fantazma” olmanın ötesine gidememiştir. Demokrasinin gerçek anlamı, insanlık tarihi boyunca çarpıtılarak anlam erozyonuna ve yorum enflasyonuna uğratılmıştır. Tarihte en katı otokratik rejimler bile demokrasi kelimesini kendilerine yakıştırabilmişlerdir. Marksist demokrasi deyimi bunun bir örneğidir. Iste Bizimkide bunlardan biri. Ahmet5 sa önce Şu yorumcuların içerisinde;yeter ki akparti başarısız olsun da Türkiye kaybetsin diyebilecek vatan h.inlerine şahit oluyorum. kayaman5 sa önce E bre akli yetmez adam, Yukarda saydiklarini hangi is adami takar. Dunya devletleri Demokrasiyi kendi milletinin yasam sekline gore korur ve yasatir. Bizdeki demokraside Turk milletini yaralamayacak sekilde dizayn edilmeli ve senin bos laflarini rafa kaldirmali. Tabi once agzina bant vurarak. Kopruleri,yollari sanki bizim is adamlarimiz yaptida konusuyor. (cogu dis dan gelen sermeya ile oldu) [email protected] 5 sa önce Bu ülkedebaskıolsa senin hapisteyada akıl hastanesinde olman gerekir ömrün cumhur başkanını na küfürle geçiyor ve sen anlaşılmazbirbicimdeo partininbasında tutuluyorsunbu iş sana göredeğilsiyaset yapacak en son kişisinsenden ancak ya pazarcı ya komedyen olurAyrıca bu ülkeyi beğenmiyorsanterk et kimin yatırımyapıpyapmayacağınasen karar veremezsin sende ticari zekada yok bak senden iyi bir vatan haini olur ali koç5 sa önce Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU bir tespitte bulunuyor, ÇAĞRI yapmıyor...GOT IT MES AMIS!!!! Ilkay5 sa önce Senin gibi hain oldugu surece yatirim yapilmamasiicin sikayetlerin bitmezsu secim den sonrais ararsandaha iyi olur Osman6 sa önce Sen oy verme zaten :))) hüs coş7 sa önce böyle adam düşman başına. bu adam fetodan daha tehlikeli. bu ülkede düşünce özgürlüğü olmasaydı hiç durmadaniktidara sövemezdin anında kodese giderdin. kendi kendini yalanlıyorsun bunun bile farkında degilsin