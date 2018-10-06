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Türkiye'ye teslimatın durdurulması F-35 üretimini kesintiye uğratır

F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının durdurulması durumunda, tedarik zincirinin zarar görebileceği ve uçak üretiminin kesintiye uğrayabileceği ortaya kondu.

06 Ekim 2018 Cumartesi 15:14
Türkiye'ye teslimatın durdurulması F-35 üretimini kesintiye uğratır

ABD menşeli yayın kuruluşu Bloomberg, haberinde, Türkiye'yi havacılık mamullerinin üretiminde küresel bir lider olarak nitelendirerek, 5. nesil hayalet savaş uçağı F-35'lerin en önemli parçalarının Türkiye'de üretildiğine dikkat çekti.

F-35'lerin 12 milyar dolar değerindeki parçalarını Türkiye'den 10 şirketin ürettiği belirtilen haberde, kokpit ekranı teçhizatı gibi bazı parçaların da dünyadaki tek kaynağının Türkiye olduğu vurgulandı.

Tedarik zinciri zarar görür

Haberde, F-35'in ana gövdesi, bomba bölmesi kapıları, havadan karaya ekipmanı taşıyan pilonlar gibi kilit parçalarının Northrop Grunman ile Türk Havacılık Uzay Sanayii (TAI) ve ortakları tarafından ürettiğine değinilerek, "F-35'lerin Türkiye'ye satışının durması durumunda tedarik zinciri zarar görebilir ve uçak üretimi kesintiye uğrayabilir." ifadeleri kullanıldı.

 

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 15:14
  1. F-35
  2. Bloomberg

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