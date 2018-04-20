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Türkiye'ye tehdit sonrası Amerika'dan yeni açıklama

ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitchell'in 'Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceği' yönündeki tehditkar açıklamasının ardından, Amerika Savunma Bakanlığı bu konuda daha sağduyulu bir yaklaşım sergiledi.

20 Nisan 2018 Cuma 08:14
Türkiye'ye tehdit sonrası Amerika'dan yeni açıklama

Bakanlık Sözcüsü Dana White, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili soruya verdiği yanıtta, "Bu füze sistemlerinin uyumsuzluğu konusunda Türklerle konuşmaktayız. Sonuçta, Türkler en iyi stratejik çıkarları konusunda kendileri karar verecek. Bunu belirleyecek olan Ankara." yanıtını verdi.

White, "Türkiye'yi böyle bir alımdan vazgeçirme çabaları sürüyor mu?" sorusunu da, "Bu füze sisteminin NATO sistemi ile uyuşmazlığı konusundaki endişelerimizle ilgili Türk yetkililerle görüşmeyi sürdürmekteyiz." diye yanıtladı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 08:14
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