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ABD'den yeni Türkiye açıklaması: "Kendileri karar verecek"

ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell'in 'Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceği' yönündeki tehditkar sözlerinin ardından, ABD Savunma Bakanlığından da bu konuda açıklama geldi.

20 Nisan 2018 Cuma 08:47
ABD'den yeni Türkiye açıklaması: "Kendileri karar verecek"

Bakanlık Sözcüsü Dana White, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili soruya verdiği yanıtta, "Bu füze sistemlerinin uyumsuzluğu konusunda Türklerle konuşmaktayız. Sonuçta, Türkler en iyi stratejik çıkarları konusunda kendileri karar verecek. Bunu belirleyecek olan Ankara" cevabını verdi.

White, "Türkiye'yi böyle bir alımdan vazgeçirme çabaları sürüyor mu?" sorusunu da, "Bu füze sisteminin NATO sistemi ile uyuşmazlığı konusundaki endişelerimizle ilgili Türk yetkililerle görüşmeyi sürdürmekteyiz." diye yanıtladı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 08:47
  1. Ankara
  2. abd
  3. rusya
  4. Türkiye
  5. s-400

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  • ahmet altunahmet altun5 sa önce
    O zaman niye patriotları satmıyorsunuz diye soran bir akıllı çıkmamış mı?
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