Türkiye’ye sözde ‘soykırım’ tuzağı kurulduğunu belirten Cihat Yaycı uyardı: Şimdi hep birlikte Türk Milli yumruğunu vurma zamanıdır

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Doçent Doktor, emekli Tümamiral Cihat Yaycı, 1915 olaylarına ilişkin Amerika’dan gelen tepkileri yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi.

“Politik ve ekonomik kampanyalara dönüştürecekler”

Biden yönetimi tarafından alınan sözde ‘soykırım’ kararının Türkiye’nin aleyhinde birçok platformda kullanacaklarını hatırlatan Cihat Yaycı, şöyle konuştu:

“Bu konuyu malzeme yaparak hem politik ve hem de ekonomik kampanyalara dönüştüreceklerdir. Belirtilen senaryonun gerçekleşmesi halinde Ermeni diasporası ve Türkiye düşmanları birlikte harekete geçebilecekler ve tazminat ve sigorta davaları açma kampanyası da başlayabileceklerdir. Diğer yandan Türkiye’ye özür dilemesi için baskı kampanyaları ve hayra bir takım ilişkiler için şart olarak öne sürebileceklerdir.”

“Yurtdışında ve İstanbul’da hukuk büroları kararı bekliyor”

Türkiye düşmanlığında birlikte hareket eden birçok yapının varlığına dikkat çeken Cihat Yaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Amerika’dan ‘soykırım’ denilmesini bekleyen hem yurt içinde ve hem de yurtdışında birçok merkez var. Hatta hem İstanbul’da ve hem de yurtdışında Biden’ın yapacağı açıklamayı gece gündüz sabırsızlıkla bekleyen ve hemen harekete geçecek olan hukuk bürolarının olduğuna dair söylentiler var. Çünkü ortaya muazzam bir sigorta/tazminat ekonomisi çıkacağını umuyorlar.”

Cihat Yaycı olası bir tuzağa dikkat çekti!

Amerika’nın kararı sonrasında olası gelişmeleri de değerlendiren Cihat Yaycı, şunları söyledi:

“Biden’ın 40 yıllık senatörlük kariyeri boyunca tüm Ermeni sözde soykırım tasarılarının yanı sıra 1974 sonrası Türkiye’ye ambargo uygulanması da dahil aleyhimize tüm Rum ve Yunan lehtarı tasarıların da ya hazırlayıcısı ya da imzalısı olduğunu bilmek ve hatırlamak lazımdır. Bu gerçekten hareketle bundan sonra; bu aleyhimize baskı kampanyası Kıbrıs'a da uyarlanır, tümü ile yalan Pontus Soykırımı konulu iftira dolu tasarılar gelir, sonra da sözde Kürt meselesi iddiaları gündeme getirilebilir.

Daha sonra ise tam da bizim deyimimizle ‘şeytanın sağdan yanaşması misali’ İstikşafi görüşmeler tarzı uygarca masaya oturalım, tartışalım tuzağı gelebilir. Masaya oturma teklifinin kendi aramızda tartışılması dahi “İşte kendileri kabul ediyorlar” algısı oluşturulmasına yeterli olacaktır. Tüm bu iftira dolu iddiaların Osmanlı Devleti dönemine ait olduğu savını da bu Türkiye karşıtı cephenin reddettiğini, Cumhuriyet'in Osmanlı’nın halefi olarak da, kendi döneminde de sorumluluğu var kampanyası yürüttüklerini unutmayalım.”

“Şimdi Türk Milli yumruğunu vurma zamanıdır”

“Türkiye’ye karşı kurulan tuzağa karşı neler yapılabilir?” sorusuna cevap veren Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Doçent Doktor, emekli Tümamiral Cihat Yaycı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Öncelikle tüm bunların iyi niyetli olmadığını unutmayalım. Bu baskı ve aleyhe kampanyaların siyasi iktidarlar meselesi değil Türkiye Cumhuriyetini hedef aldığını bilelim. Çünkü tüm bu iftiralar Cumhuriyetimizin tüm dönemlerinde yapılmıştır. 50 yıl öncesinde diplomatlarımızın Ermeni terör örgütlerince şehit edildiklerini hatırlayalım. Tüm bu baskı ve aleyhimize kampanyaların bundan böyle giderek artacağı gerçeğini kabul edelim ve milli birlik ve beraberlik içerisinde dik duralım. Safları sıklaştıralım, milli çatı altında toplanalım. Bu konuları iç siyaset malzemesi yapmayalım ve bir takım iç siyasi çıkarlar uğruna asla bu iftiralar için ne masaya oturalım, ne de masaya oturulmasını tavsiye ve telkin edelim.Şimdi hep birlikte Türk Milli yumruğunu vurma zamanıdır.”