Türkiye'ye sokulması yasak olan köpek cinsi cipte kilitli bulundu
Eskişehir'de bir cipte kilitli halde köpek görenler polise bilgi verdi. Bölgeye gelen çilingir sayesinde cipten çıkartılan köpeğin Türkiye'ye sokulması yasak olan 'Dogo Arjantin' cinsi olduğu tespit edildi.10 Mart 2019 Pazar 11:56
Eskişehir'de, park halindeki cipte yaklaşık 12 saat mahsur kalan ve Türkiye'ye getirilmesi yasak olan ‘Dogo Arjantin' cinsi köpek, olay yerine çağrılan çilingir tarafından araçtan çıkarıldı.
Tepebaşı ilçesi Eski Bağlar Mahallesi'ndeki Yenilik Sokak üzerinde park halindeki Ali İhsan K.'ya ait 06 AIJ 40 plakalı cipte köpeğin kilitli kaldığını görenler durumu polise bildirdi.
İhbarla sokağa gelen polis, cipin sahibine ulaşamazken, yakınlarıyla görüştü.
Cip sahibinin anahtarını arkadaşına verdiği ve kendisine cep telefonundan ulaşılamadığı öğrenildi.
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