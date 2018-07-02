0553 313 94 23

Suriye'den Türkiye'ye sızan bir ajan terörist yakalandı!

Terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Suriye'nin Rasulayn bölgesinden Türkiye'ye giriş yapan terörist yakalandı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 18:32
Suriye'den Türkiye'ye sızan bir ajan terörist yakalandı!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Suriye'nin Rasulayn bölgesinden yurda giriş yapan terörist yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, sınır bölgesinde yaptığı kontrollerde ilçenin karşısında bulunan, terör örgütü PYD'nin kontrolündeki Rasulayn bölgesinden bir kişinin Türkiye'ye geçmeye çalıştığını tespit etti.

Güvenlik güçlerince yapılan çalışmada Maden Mahallesi kırsalında silahsız olarak yakalanan S.T, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 18:32
  1. Rasulayn
  2. Suriye
  3. Şanlıurfa

YORUM YAZ

  • Hy-hyHy-hy43 dk önce
    Alın besleyin,başka ne yapabilirsiniz ki...Sizde onu yapacak kudretmi var.Sizin gücünüz baklava çalan çocuklara 10-15 senesini çalmaya yeter.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ağrı Valiliğinden Leyla açıklaması
  1. Ağrı Valiliğinden Leyla açıklaması
  2. Kadir İnanır yoğun bakımda mı? Kadir..
  3. 45 kaçak göçmen yakalandı
  4. Bu alışkanlıklar enerjimizi düşürüyor!
  5. Filipinler'de belediye başkanı keskin..
  6. Tantanacılık yöntemiyle yankesicilik..
  7. Muş'ta kardeşler arasında arazi..
  8. Milyonların duygularına tercüman..
  9. Muharrem İnce seçim gecesini anlattı:..
  10. Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 kişi yaralı
  11. Sosyal Güvenlik Kurumundan..
  12. Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı
  13. FETÖ’nün askeri yargı yapılanmasına..
  14. Şenol Güneş yıldız oyuncuyu azarladı:..
  15. FETÖ’den aranan üsteğmen yakalandı
  16. Leyla'dan kahreden haber geldi
  17. Minik Leyla'nın dedesi konuştu!
  18. İnce tek tek açıkladı! Seçim gecesi..
  19. Borsa, günü yükselişle bitirdi
  20. Hakkari lise yüzdelik dilimleri
Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
İdam teklifi TBMM’ye geliyor
İdam teklifi TBMM’ye geliyor
2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
FETÖ'cü imamdan Erdoğan için ağza alınmayacak sözler!
FETÖ'cü imamdan Erdoğan için ağza alınmayacak sözler!
Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar