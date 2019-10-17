Türkiye'ye silah ambargosu kararı almışlardı... Kanada vatandaşı YPG'li öldürüldü!
Barış Pınarı Harekatı sonrası, Türkiye'ye karşı silah ambargosu uygulama kararı alan Kanada'nın vatandaşı olan bir YPG'li terörist, harekat sırasında etkisiz hale getirildi.17 Ekim 2019 Perşembe 16:18
Fırat'ın doğusunda kahraman Mehmetçik'in, Suriye Milli Ordusu'yla birlikte, YPG/PKK'lı teröristleri bölgeden temizlemek için sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı, diğer batı ülkeleri gibi Kanada'yı da rahatsız etmişti. Birçok devlet, YPG'ye desteğini göstermek için ise Türkiye'ye silah ambargosu uygulama kararı almış, Kanada'ta silah satışını askıya aldıklarını açıklamıştı.
Kanada hükümeti, Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye'ye yapılan silah ihracatını durdurmuştu.
Kanadalı terörist öldürüldü
Meğer Kanada, vatandaşları ölmesin diye harekata karşı çıkmış!.. Bugün 9'uncu gününde devam eden Barış Pınarı Harekatı sırasında, bir Kanada vatandaşı, YPG saflarında öldürüldü.
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