Türkiye'ye silah ambargosu kararı almışlardı... Kanada vatandaşı YPG'li öldürüldü!

Fırat'ın doğusunda kahraman Mehmetçik'in, Suriye Milli Ordusu'yla birlikte, YPG/PKK'lı teröristleri bölgeden temizlemek için sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı, diğer batı ülkeleri gibi Kanada'yı da rahatsız etmişti. Birçok devlet, YPG'ye desteğini göstermek için ise Türkiye'ye silah ambargosu uygulama kararı almış, Kanada'ta silah satışını askıya aldıklarını açıklamıştı.

Kanada hükümeti, Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye'ye yapılan silah ihracatını durdurmuştu.

Kanadalı terörist öldürüldü

Meğer Kanada, vatandaşları ölmesin diye harekata karşı çıkmış!.. Bugün 9'uncu gününde devam eden Barış Pınarı Harekatı sırasında, bir Kanada vatandaşı, YPG saflarında öldürüldü.