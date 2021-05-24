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Avrupa Türkiye'ye seyahatlerde kimlerden PCR testi istenmeyecek?
Avrupa

Türkiye'ye seyahatlerde kimlerden PCR testi istenmeyecek?

Türkiye koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışından hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolculara, son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirmişti.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 12:51:00 -
Türkiye'ye seyahatlerde kimlerden PCR testi istenmeyecek?

İzin sezonuna az bir zaman kala gurbetçileri yakından ilgilendiren bir açıklama yapıldı.

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya Sosyal medyada şu duyuruyu yaptı: “Yaşadıkları ülkelerde COVID aşılarını tamamlayan vatandaşlarımızın yaz tatili için Türkiye’ye geldiklerinde aşı belgelerini ibraz etmeleri halinde PCR testi uygulamasından muaf tutulmasını hususunda Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakanımız  Mehmet Ersoy ‘la bilgi alışverişinde bulunduk.”

Öte yandan Sırakaya konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğünü duyurdu. Koca görüşmesini “T.C. Sağlık Bakanlığı Bakanımız Fahrettin Koca’yı makamında ziyaret ederek yaz tatillerini, izinlerini ana vatanlarında geçirmek isteyen vatandaşlarımızla ilgili yapılacak/yapılması planlanan düzenlemelerle ilgili istişarelerde bulunduk.” sözleriyle duyurdu.

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