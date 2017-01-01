Türkiye’ye örnek olacak projede geri sayım

Sur Yapı imzasıyla Antalya’nın Kepez-Santral bölgesinde 8 milyar TL yatırımla hayata geçirilen Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesinde inşaatlar planlandığı şekilde yükseliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte geliştirilen projenin şantiyesinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, her şeyin tıkır tıkır işlediğini, ilk etapta anahtarların gelecek yıl teslim edileceği müjdesini verdi.

Yeni bir şehir

Kepez-Santral bölgesinde Antalya’ya yeni bir şehir kazandırıldığını söyleyen Türel, “Türkiye’nin en büyük gayrimenkul portföyüne sahip firması Sur Yapı hayata geçirdiğimiz dev proje 8 yıl sürecek ve toplamda 8 milyar liralık yatırım yapılacak” diye konuştu.

Şantiye gezisinde projenin son durumuyla ilgili bilgiler alan Türel, “İnşaatımız hızla yükseliyor. 93 blok ve 6 bin 417 konut var. 5 binin üzerindeki konut hak sahiplerine ait. O konutların inşaatları 93 blokta hızla devam ediyor. Bazı binalarımızda dış cepheler yapılmaya başlandı, duvarlar örüldü, mantolama bitti ve işlemler inşallah süratle devam edecek. Şu anda bütün planlarımız aynen devam ediyor. Yoğun katılımdan biz de çok büyük bir mutluluk duyduk. Katılımınız ve Antalya’nın en büyük ekip projesini merak ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan yerinde denetledi, “İstenildiğinde en iyisi de yapılıyormuş” dedi

1 milyon 300 bin metrekarelik bir alanda Antalya’ya yeni bir şehir kuran Sur Yapı, tüm bu süreçleri gerçekleştirirken Antalya Büyükşehir Belediyesi de projeye tam destek veriyor.

23 kule vinç ve bin 500’ün üzerinde işçi ilk etapta yer alan 93 bloktan oluşan 6417 dairenin tamamlanması için 24 saat aralıksız çalışıyor.

İlk etabın kaba inşaatının yüzde 50’lik kısmının tamamlandığı projede, 2019 yılında ilk teslimler gerçekleştirilecek.