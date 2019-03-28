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"Türkiye'ye örnek olacak kentsel dönüşüm yapılacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "(Samsun'un İlkadım ilçesinde 9 mahallede yapılacak kentsel dönüşüm) Bu bir ihtiyaç ama biz bu ihtiyacı Türkiye'ye örnek olacak bir proje çerçevesinde yapacağız"- "İnsanlarımız şunu bilsinler asla ve asla hiç kimsenin arzusu dışında bir dönüşüm gerçekleşmeyecek"

28 Mart 2019 Perşembe 17:41
"Türkiye'ye örnek olacak kentsel dönüşüm yapılacak"

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'un İlkadım ilçesinde 9 mahallede yapılacak olan kentsel dönüşüme ilişkin, "Bu bir ihtiyaç ama biz bu ihtiyacı Türkiye'ye örnek olacak bir proje çerçevesinde yapacağız. Bu proje insanlarımızın hayal ettiği, içinde yaşamak istediği yaşam alanlarını sunacak." dedi.

Karaaslan, partisinin Çarşamba Belediye Başkan adayı Halil Doğan ve Salıpazarı Belediye Başkanı ve adayı Halil Akgül ile seçim çalışmalarını sürdürdü.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 9 mahallede yapılacak kentsel dönüşüm hakkında bilgi veren Karaaslan, insan merkezli kentsel dönüşüm yapılacağını vurguladı.

Kentsel dönüşümü hem fikirsel hem de yerinde dönüşüm olarak yapacaklarını anlatan Karaaslan, şunları dile getirdi:

"Oradaki insanların kültürü açısından yerinde dönüşüm çok önemli. Kentsel dönüşüm için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız insanlarımıza opsiyonlar sunacak, bu opsiyonlar zaman içinde şekillenecek. Ama insanlarımız şunu bilsinler, asla ve asla hiç kimsenin arzusu dışında bir dönüşüm gerçekleşmeyecek. Herkesin kendi arzusu içinde sunulacak opsiyonları seçtiği ve hayat kalitesini yükselttiği bir kentsel dönüşüm ve yenilenme yapılacak."

Karaaslan, kentsel dönüşüme büyük bir talep olduğunu aktardı.

"Burada birlikte karar alarak Bakanlığımızın desteğini arkamızda hissederek ve şehrin bütün aktörlerinin bir arada olduğu bir kentsel dönüşüme Samsun'da imza atacağız." diyen Karaaslan, şunları kaydetti:

"Bu bir ihtiyaç ama biz bu ihtiyacı Türkiye'ye örnek olacak bir proje çerçevesinde yapacağız. Bu proje insanlarımızın hayal ettiği, içinde yaşamak istediği yaşam alanlarını sunacak. Bu projenin çok örnek bir proje olması için hem hazırlık aşamasında hem de yapım aşamasında takipçisi olacağız."

Karaaslan, 16 yıldır vatandaşından hiç kopmayan ve vatandaşının gönlünü kazanan AK Parti'nin sandıklardan yine birinci parti olarak çıkacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 17:41
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan
  2. Kentsel dönüşüm
  3. Samsun

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