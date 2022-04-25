Türkiye'ye öfke kustu! Kati Piri'den küstah sözler
Türkiye karşıtlığıyla tanınan Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü Kati Piri, Gezi kalkışması davasının karara bağlanmasının ardından skandal ifadeler kullandı.
15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı kalkışmasına ilişkin davada yargılanan Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
Davanın sonuçlanmasının ardından Türkiye düşmanlığıyla bilinen Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü Kati Piri, skandal ifadeler kullandı.
Piri, "Duyduğum öfke ve üzüntüyü anlatacak kelime yok. Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden atılmasının vakti geldi." ifadelerini kullandı.