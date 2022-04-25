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Avrupa Türkiye'ye öfke kustu! Kati Piri'den küstah sözler
Avrupa

Türkiye'ye öfke kustu! Kati Piri'den küstah sözler

Türkiye karşıtlığıyla tanınan Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü Kati Piri, Gezi kalkışması davasının karara bağlanmasının ardından skandal ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 23:20:00 - 2022-04-25 23:24:08
Türkiye'ye öfke kustu! Kati Piri'den küstah sözler

15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı kalkışmasına ilişkin davada yargılanan Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Davanın sonuçlanmasının ardından Türkiye düşmanlığıyla bilinen Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü Kati Piri, skandal ifadeler kullandı.

Piri, "Duyduğum öfke ve üzüntüyü anlatacak kelime yok. Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden atılmasının vakti geldi." ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

İtsevmez

Bah hele şu katil pireye kuyruğu fena acımış daha beter ol e mi gavurun …

kul

Keşke. ..atsanizda bizde kurtulmak şu pislik avrupadan.ha nato danda atın. sizin silahşörunüz değiliz.
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