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Türkiye'ye müjde! Vize görüşmeleri başlıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi İvan Volınkin, vize görüşmeleri için Türkiye ile yapılacak olan görüşmenin 1 Kasım'da Moskova'da yapılacağını açıkladı.

23 Ekim 2018 Salı 12:20
Türkiye'ye müjde! Vize görüşmeleri başlıyor

Rus Dışişleri'nin konsolosluk işlemleri bölümünün direktörü olan Volınkin, "(Vize uygulamasını kolaylaştırılması için) Türkiye ile yapılacak görüşme 1 Kasım'da Moskova'da gerçekleşecek. Konsolosluğa ilişkin meselelerin hepsini ele alacağız" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ağustos ayındaki görüşmelerinin ardından bazı kategorilerdeki vatandaşlar için vize uygulamasının karşılıklı olarak kolaylaştırılması için bir mekanizma oluşturduklarını söylemişti.

Rusya, 2015 sonunda bir savaş uçağının Türk jetleri tarafından düşürülmesi ardından Türk vatandaşları için vize serbestisi uygulamasını iptal etmişti. İlişkilerin normalleşmesi ardından başta iş insanları ve TIR şoförleri için vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışılıyor.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 12:20
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