Türkiye'ye meydan okuyorlar! Bir ülke daha Doğu Akdeniz'e...

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı Fransa, ABD, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle birlikte hareket eden Yunanistan, bu kez sahaya bir başka ülkeyi sürüyor.

Fransa'dan altısı yeni 18 Rafale jeti satın alan Yunanistan, müttefikleriyle arka arkaya düzenlediği tatbikatlara 'Skyros 2021 - İskiri 2021'le bir yenisini ekledi.

Fransa'nın tatbikat için gönderdiği dört Rafale jeti, iki A400M nakliye uçağı ve bir A33 hafta başında Atina'nın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'ne iniş yaptı.



Savaş uçakları Yunan medyasında sevinç çığlıkları ve Türkiye'ye meydan okuyan başlıklarla karşılandı, birçok gazeteci Fransızca Twitter mesajlarıyla Paris yönetimine teşekkür etti.

Peş peşe havalandılar

Yunan F-16'ları ve Mirage 200 savaş uçaklarının da yer aldığı jetler Tanagra Hava Üssü'nden peş peşe havalandı, ilk gün batıdaki İyon Denizi üstünde uçtular.



Tatbikatın Perşembe günü gerçekleşen bölümünde ise Fransız Rafale jetleri ve Yunan savaş uçakları bu kez doğuda, Ege Denizi semalarında göründü. Medyadaki haberlerde 'Rafale jetleri Ege Denizi'nde gürledi' başlıkları atıldı.



Tatbikatı Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ve Fransa'nın Atina Büyükelçisi Patrick Mezonev birlikte izledi.

Rafale jetlerinden birine binerek poz veren Yunan Bakan Panagiotopoulos ve Genelkurmay Başkanı Floros, Twitter hesaplarından söz konusu kareleri paylaştı.

Gazetecilere açıklama yapan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, tatbikatta en üst seviye olan Viper'e çıkarılan ilk F-16 savaş uçağının da test edildiğini söyledi.



Mesajında Fransa'nın yanı sıra ABD bayrağı da kullanan Yunan Genelkurmay Başkanı ise, "Tanagra'da bugün harika bir gün, çifte kutlama. Viper ve Rafale" diye yazdı.



Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, internet sitesinde yayınladığı açıklamada tatbikata güdümlü füzeler taşıyan savaş gemilerinin de katıldığını duyurdu.Açıklamada dikkat çeken bir başka detay, tatbikatı Almanya, İngiltere, Mısır ve ABD'den yetkililerin de yine Tanagra üssünde takip etmesi oldu.



Ege Denizi'nde hava üstünlüğünün Yunanistan'a geçtiğini ileri süren yerel medya, Fransız Rafale jetlerini ilk kez kullanan Yunan pilotların savaş uçaklarına hayran kaldığını yazdı.

Yerel medya, Atina'da geçen ay imzalanan 2,3 milyar euroluk anlaşmayla satın alınan Fransız Rafale jetlerinin ilk partisinin birkaç ay içinde Yunanistan'a ulaşacağını aktarıyor.

İngiltere'de harekete geçti

Kathimerini gazetesi ise, Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'e göndereceğini ilan etmesinin ardından İngiltere'nin de benzer bir adıma hazırlandığını bildiriyor.



Habere göre, İngiliz uçak gemisi Queen Elizabeth Yunanistan'ın bağımsızlığının 200. yılı kutlamaları için Haziran ayında Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nde olacak ve Doğu Akdeniz'de gerçekleşecek tatbikata katılacak.



Kathimerini, Yunanistan'a fırkateyn satmak isteyen İngiltere'nin yıllar sonra ilk kez uçak gemisi Queen Elizabeth'i Doğu Akdeniz'e gönderdiğine dikkat çekti.