Suriyeli muhaliflerden Türkiye'nin olası harekatına destek! "14 bin savaşçıyla hazırız"

Suriyeli muhalif komutanlar, terör örgütü PKK’nın bu ülkedeki kolu PYD/YPG güçleri tarafından kontrol altında tutulan ve büyük oranda Arap nüfusun yaşadığı köy ve kasabaları geri almak için Türk askerinin düzenleyeceği bir operasyona hazır olduklarını duyurdu.

14 bin savaşçı hazır

Türkiye destekli Ulusal Ordu Sözcüsü Yusus Hamud, İngiliz Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Fırat'ın doğusunda Türk güçleriyle birlikte operasyon yapmak için hazır olan 14 bini aşkın savaşçı var" dedi. Hamud operasyon için bir tarih vermezken, bir başka muhalif komutan ise hazırlıklara başladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün açıklamasında "Afrin'e, Cerablus'a, El-Bab'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ile ABD ile paylaştık" demişti.