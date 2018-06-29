Türkiye'ye küstah tehdit!

Menbiç sınırında 6. Devriye görevini sürdüren Türk ordusunun, ilerleyen dönemde Menbiç içine gireceği şeklinde yapılan yorumlara ilişkin konuşan YPG/PKK'lı sözde sorumlu Xelil Bozi, Türk askerlerine karşılık vereceklerini söyledi.Türk askeri, ABD ile yapılan anlaşma kapsamında Menbiç sınırında 6. devriye görevini yaptı. Türk askerleri, Menbiç ile Cerablus arasında sınır hattı olan Saçur Çayı etrafında da devriye görevlerini artırıyor.Türk askerinin şimdilik sınırda devriye görevlerini sürdüreceğini ancak ilerde Menbiç içerisine de gireceği yorumları yapılıyor. Sputnik'in haberine göre, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin de içerisinde yer aldığı DSG'ye bağlı Menbiç Askeri Meclisi sözde komutanı Xelil Bozi, Türk askerinin Menbiç'e girmemesini istediklerini belirterek, Türk askerinin Menbiç'e girmesi durumunda ise karşılık vereceklerini söyledi.

"KOALİSYON BİZE SÖZ VERDİ"

Bozi, şöyle konuştu: "Türk askerinin Menbiç'e gireceği haberleri doğru değildir. Türk askeri ile ABD arasında yapılan anlaşmaya göre Türk askeri Sacur Çayı etrafında devriye görevinde bulunacak. Koalisyon askerleri ise Menbiç tarafından devriye turları atacak. Koalisyon güçleriyle geçen günlerde toplantı yaptık. Bize Menbiç'i koruyacaklarına ve kimsenin Menbiç'e girmeyeceğine dair söz verdiler.

Menbiç'te farklı bir gelişme yok. Sadece Koalisyon Menbiç tarafında, Türk askeri ise Sacur Çayı bölgesinde yani ÖSO'nun olduğu sınırda devriye turları atıyor."2012 yılında ÖSO'nun, 2014 yılında ise DEAŞ'ın eline geçen Halep'e bağlı Menbiç kenti, 12 Ağustos' 2016'da Demokratik Suriye Güçleri tarafından DEAŞ'ın elinden alınmıştı. Menbiç, güneyde Halep'e 85 kilometre, kuzeyde Cerablus'a 40 kilometre, doğuda Kobani'ye 65, batıda ise El Bab'a 45 kilo metre uzaklıkta bulunmasıyla stratejik bir öneme sahip.