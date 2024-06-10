Türkiye'ye karşı Yunanistan! Hintliler panik oldu: Altay Tankı M1 Abrams kadar güçlü!

Savunma sanayinde tam bağımsızlık hedefine emin adımlarla ilerleyen Türkiye, korku salmaya devam ediyor. Türkiye'nin ürettiği her savunma sanayi ürününe hasetle bakan Yunanistan'a şimdi de Hindistan eklendi.

Hindistan merkezli NBT'de yer alan haberde, "Türkiye, modern tarihinde ilk kez bir ana muharebe tankı üretti. Bu da Türk ordusunun çok sayıda Altay tankını kullanacağı anlamına geliyor. Türkiye bugüne kadar güvenliği açısından Batılı ülkelerin tanklarına bağımlıydı. Böyle bir durumda bu yeni tankın inşası, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın askeri sanayisini genişletmesiyle ilişkilendiriliyor." denildi.

Söz konusu haberin devamında, "Yunanistan, Altay tankından dolayı en büyük risk altında çünkü Türkiye ile adalar konusunda ciddi bir anlaşmazlığı var. Yunanistan Hindistan'ın dostu ve stratejik müttefikidir. Türkiye'nin yeni tankını Pakistan'a sunabileceği de düşünülüyor. Böyle bir durumda Hindistan, dostu Yunanistan'a yardım edebilir." ifadeleri kullanıldı.

ALTAY TANKI NE KADAR GÜÇLÜ?

Türkiye Savunma Sanayii Ajansı geçtiğimiz günlerde yeni Altay ana muharebe tankının seri üretimine başladığını duyurdu denilen haberde, "Altay tankı, Türk savunma ve otomotiv devi BMC Otomotiv tarafından 2008-2016 yılları arasında Aselsan, MKEK, Roketsan ve Havelsan'ın desteğiyle tasarlandı. Güney Koreli Hyundai Rotem, Hyundai WIA, Samyang Comtech ve Poongsan Corporation da bu çalışmaya yardımcı oldu." denildi.

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Altay, dördüncü nesil ana muharebe tankları için Türk K2 Kara Panter'in türetilmiş bir versiyonudur denilen haberin devamında, "Altay, 65 ton ağırlığında, Amerikan M1 Abrams'la karşılaştırılabilecek kadar büyük bir zırhlı araç. Ana muharebe tankı 7,3 metre uzunluğunda (ileriye bakan top dahilse 10,3 metre), 3,9 metre genişliğinde ve 2,6 metre yüksekliğindedir." denildi.

Haberin devamında, "Bu, dört kişilik bir mürettebat için yeterli alana, mühimmat ve yakıt rezervlerine sahip olduğu anlamına geliyor, ancak aynı zamanda Ukrayna çatışmasının da açıkça gösterdiği gibi, düşmanın tanksavar ve drone saldırılarına karşı potansiyel olarak savunmasız olduğu anlamına geliyor." ifadeleri kullandıldı.

ALTAY TANKININ SİLAHLARI

Türk tankı, Güney Kore tasarımı kompozit zırh ve Aselsan AKKOR aktif korumasıyla donatılıyor denilen haberde, "MKE 120 mm lazer güdümlü yivsiz tabanca, tankın ana silahıdır. Silahın otomatik yükleyicisi yok. İkincil silahları arasında 7,62 mm'lik koaksiyel makineli tüfek ve otomatik hedef takip özelliğine sahip, makineli tüfekle donatılmış uzaktan kumandalı silah istasyonu bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu haberin devamında ise, "Altay, gücünü Hyundai'nin 12 silindirli, su soğutmalı 1.500 beygir gücündeki dizel motorundan alıyor. BMC'nin yerli motoru da üretiliyor. Türkiye bir zamanlar ünlü Kharkov Malyshev Fabrikası tarafından üretilen Ukrayna tank motorlarını satın almayı denemişti ancak 2021'in sonlarında bu fikri iptal etti." denildi.

"Bu Türk tankının karayolu/arazi performansı sırasıyla 70 ve 45 km/saat olup, yakıt ikmali öncesindeki operasyonel menzili ise 450 km'dir." diyen NBT, "Yüzde 60 eğimi idare edebilecek şekilde tasarlanan tank, özel ekipmanlarla 4 metre derinliğindeki nehirleri, özel ekipmana ihtiyaç duymadan ise 1,2 metre derinliğindeki nehirleri geçebiliyor." dedi.

NBT ayrıca, "Türkiye'nin 250 adetlik ilk parti Altay'yı 2025 yılında üretmesi bekleniyor. Tankın tahmini birim maliyeti 13,75 milyon dolar. Programın uzun vadeli maliyetinin 40 milyar dolar veya daha fazla olması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

HİNDİSTAN YUNANİSTAN'A YARDIM EDECEK Mİ?

Türkiye'nin en büyük düşmanı Yunanistan, Akdeniz'de Hindistan'ın yakın dostudur denilen haberde, "Hindistan ve Yunanistan'ın güçlü savunma işbirliği var. Hint savaş gemileri Akdeniz'e yaptıkları ziyaretler sırasında sıklıkla Yunanistan'da mola veriyor. Böyle bir durumda Hindistan öne çıkıp Türkiye'nin ana muharebe tanklarının dostu Yunanistan'ı kurtarabilir." denildi.

Ayrıca haberde, "Hindistan tank imalat sektöründe büyük bir oyuncu. Arjun Tank da bunun harika bir örneği. Böyle bir durumda Hindistan, Yunanistan'a bu Türk tankının gücü konusunda doğru bilgi verebileceği gibi tasarımı hakkında da bilgi verebilir." ifadelerine yer verildi.