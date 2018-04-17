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Ezidiler resti çekti: "Türkiye'ye karşı savaşmayacağız!"

Sincar’da DEAŞ’a karşı oluşturulmuş 7 bin kişilik Ezidhan Savunma Gücü Komutanı Şeşo, terör örgütü PKK’yı hedef alacak olası bir operasyonda Türkiye’ye karşı savaşmayacaklarını açıkladı.

17 Nisan 2018 Salı 09:32
Ezidiler resti çekti: "Türkiye'ye karşı savaşmayacağız!"

Sincar’dan çekildik yalanına sarılan terör örgütü PKK’ya bir tepki de bölgedeki Ezidilerden geldi. Türkiye’nin Afrin’den sonra buradaki örgüt üslerine de operasyon yapmasının gündeme gelmesi üzerine Ezidiler, PKK’ya bir an önce bölgeyi terk etmesi çağrısı yaptı. Ezidiler, Ankara’nın, Sincar’a düzenleyeceği olası bir operasyonda PKK’ya destek vermeyeceklerini açıklayarak rest çekti.

7 BİN EZİDİNİN KOMUTANI 

DEAŞ’la mücadele etmek amacıyla oluşturulmuş binlerce silahlı Ezidi'den oluşturulan Ezidihan Savunma Gücü Komutanı Haydar Şeşo, yaptığı açıklamada, halkın PKK’yı bölgede istemediğini söyledi. 7 bin kişilik Ezidihan Savunma Gücü’ne komutanlık eden Şeşo şöyle konuştu: Türkiye Afrin’den sonra Sincar’a da bir operasyon yapabileceğini açık şekilde dile getiriyor. PKK bir an önce bölgeyi terk etmeli. Türkiye’nin bölgede PKK’yı hedef alacağı olası bir operasyonda örgüte destek vermeyeceğiz. Türkiye, PKK’yı düşman olarak görüyor. O yüzden Türkiye’ye karşı savaşmayacağız. 

DEAŞ BİTTİ, ONLARIN ZULMÜ BAŞLADI

Bölge halkının terör örgütü PKK’ya olan bakış açısının zamanla değiştiğini anlatan Şeşo şunları söyledi: “İlk geldiklerinde halk kendilerini kurtaracaklarını düşündü. Ancak DEAŞ biter bitmez PKK zulmü başladı. Örgüt, bölge halkına çok zarar verdi. Halk zulüm gördü. Ezidiler de bunlara şahit oldukça PKK’ya olan bakış açıları da değişti. Çünkü halk örgütün ne olduğunu, neyi amaçladığını çok daha iyi anlamaya başladı.” 

ZORLA GÖTÜRDÜLER

DEAŞ nedeniyle Sincar’ı terk eden binlerce Ezidi ailenin daha sonra PKK korkusuyla evlerine geri dönemediğini hatırlatan Şeşo “Küçük yaştaki çocuklarımızı kandırıp kaçırdılar. Bunların beynini yıkayıp örgüte kattılar. Kimilerini zorla aldılar. Bölgeden göç etmiş binlerce Ezidi, çocuklarının PKK tarafından kendilerinden alınmasından korktukları için evlerine geri dönemedi” dedi. 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 09:32
  1. Ankara
  2. DEAŞ
  3. ezidi
  4. PKK

YORUM YAZ

  • hasanhasan9 sa önce
    türkiyedeyüz binlerce yezidi mülteci var
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