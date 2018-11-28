0553 313 94 23

Yunanistan kışkırtıyor! Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu

Lozan Antlaşması'na güvendiğini defalarca açıklayan Yunanistan tarafı, Türkiye'nin dibindeki adacıklara füze yerleştirme çabası içerisine girdi. Ancak Türkiye'nin sahip olduğu üstün teknoloji, Yunan hava üslerini kısa bir sürede yok edecek güçte.

28 Kasım 2018 Çarşamba 08:22
Yunanistan kışkırtıyor! Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu

Türkiye'nin Akdeniz'de başlattığı petrol ve doğalgaz çalışmaları, Yunanistan'da büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

Erdoğan uyardı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mülteci konusu gündeme gelince Yunanistan'ın tir tir titrediğini ancak konunun petrol ve doğalgaz olduğu zaman Yunanistan'ın aslan kesildiğini söyledi

Savaş senaryosu

Erdoğan'ın bu değerlendirmeleri üzerine Yunan medyasında küstah haberler servis edildi.

Bunlardan biri de savaş senaryosu oldu.

Lozan Antlaşması'nın önemine dikkat çeken Yunan medyası, Türkiye'deki hava üslerine karşı hangi adalara füze yerleştirilebileceğini yazdı.

Tek tuşa bakar

Ancak Yunan'ın unuttuğu bir şey var. Türkiye'nin sahip olduğu üstün teknoloji, Yunan hava üslerini yerle bir edecek güçte.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 08:22
  1. yunanistan
  2. Türkiye
  3. savaş
  4. ege denizi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çok konuşulacak bir iddia: Kaşıkçı cinayeti iktidar savaşının sonucu
    1. Çok konuşulacak bir iddia: Kaşıkçı..
    2. İki katı para isteyen var! İndirim şart
    3. Günün âyet ve hadisi
    4. Kara yollarında son durum
    5. Türkiye'ye karşı küstah savaş..
    6. Milyonlarca emekliye kredi müjdesi
    7. BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı..
    8. On bir aylık bebeğin gelişim özellikleri
    9. Edirne sele teslim
    10. Türkiye yeni özel kuvvet kuruyor!
    11. TBMM'de resmen kabul edildi! 1 Ocak..
    12. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    13. Twitter’dan haberi vermiş
    14. ABD, BM Genel Kurulu'na Hamas tasarısı..
    15. İttifak başlamadan sona eriyor… ‘3..
    16. Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    17. Akaryakıt indirimiyle ilgili flaş..
    18. Almanya'ya işçi götürecek firmadan..
    19. Sancaktepe’de asker şehit olmuştu… O..
    20. On aylık bebeğin gelişim özellikleri
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!
    Prens Selman görüşmek istedi, Erdoğan bakın ne cevap verdi
    Prens Selman görüşmek istedi, Erdoğan bakın ne cevap verdi