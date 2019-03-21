Türkiye'ye karşı harekete geçtiler! ABD'yi arkalarına alıp imzayı attılar
Akdeniz'de Türkiye'yi by-pass etmek için bir araya gelen Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail, ABD'yi de yanına alarak anlaşma imzaladı.21 Mart 2019 Perşembe 08:51
Terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Güney Kıbrıs lideri Nicos Anastasiadis Kudüs'te zirve yaptı. Zirveye ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da katıldı.
"Kötücül dış etkenler"
Görüşmelerin ardından ortak açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Liderler, enerji bağımsızlığı ve güvenliğini desteklemek, Doğu Akdeniz'de kötücül dış etkenlere karşı korunmak için iş birliğini geliştirme kararı aldı." ifadelerine yer verildi.
Rumlar için ABD desteği önemli
Bölgede yeni keşfedilen gazlardan duyulan memnuniyetin dile getirildiği toplantıya ABD'nin açık destek vermesi farklı bir anlam taşıyor.
Çünkü Rumlar tek taraflı parselleme çabasında oldukları Akdeniz'de ABD desteğine ihtiyaç duyuyor.
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