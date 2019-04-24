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Türkiye’ye karşı Suriye'de 'Ermeni taburu' kurdular

Kendilerini 1915 olayları sonrasında Suriye ve Lübnan’a göç edenlerin torunları olarak kabul eden bazı Ermeniler, Türkiye’ye karşı terör örgütü PKK/PYD çatısı altında yeniden örgütlendi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 07:15
Türkiye’ye karşı Suriye'de 'Ermeni taburu' kurdular

104 yıl önce 1915 olayları sonrasında Suriye ve Lübnan’a göç eden Ermenilerin torunları Türkiye’ye karşı terör örgütü PKK/PYD çatısı altında yeniden örgütleniyor. Daha önce değişik terörist gruplarla birlikte olan Ermeniler bu kez kendi sözde taburlarını kuruyor. Yaklaşık 200 kişiden oluşan grup, 1915 yılı olaylarının yılının yıldönümü dolayısıyla bugün faaliyete başladığını ilan edecek. Terör örgütünün yayın organlarına göre Ermeni gruba Suriye’de öldürülen TKP/ML TİKKO’lu terörist Nubar Ozanyan’ın (Orhan Bakırcıyan) adı verildi.

Kimlerden oluşuyor

Taburun sözde elebaşılarından Masis Otanyaf, Suriye’de Kamışlı, Haseke, Serekaniye, Dırbesiye ve Amude gibi kentlere dağılan Ermenileri bir araya getirdiklerini söyledi. Her gün askeri ve ideolojik eğitim alan teröristlerin karargahının duvarlarında da ilginç resimler var. Bunlardan biri, 1982 yılında 9 kişinin yaşamını yitirdiği 72 kişinin de yaralandığı Esenboğa saldırısını gerçekleştiren ASALA üyesi terörist Levon Ekmeçiyan’ın fotoğrafı. Teröristler, Türkiye’de karanlık bir suikaste kurban giden gazeteci Hrant Dink’in fotoğraflarını da kara propaganda için kullanıyor.

Küstahça tehdit etti

Teröristler hedeflerinin Türkiye olduğunu da gizlemiyor. Kendince tehditler savuran terörist Masis Otanyaf, “Ermenilere yaşatılan kara günün hesabını kimse vermiyor. Bunun şu anki muhatabı Türkiye’dir. Fakat onların bize ve diğer halklarımıza nasıl yaklaştıklarını görüyoruz. Onun için onlardan bir şey beklemiyoruz. Ezilen halklara yaşatılanların hesabını biz soracağız. Bu da onun bir başlangıcıdır. Halklarımıza kutlu olsun” dedi.

Karabağ’a gitmişlerdi

Terör örgütü PKK ile Ermenilerin aşırı grupları arasındaki ilişki bununla sınırlı değil. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların sürdüğü Dağlık Karabağ’a giden PKK’lılar, işgalci gruplara destek vermişti. Kandil ve Kamışlı’dan gelen birlikler Ağrı’dan Ermenistan’a geçmişti. Sevan Gölü bölgesinden PKK’ya ayrılan Vardenes Kampı’na geçen 400 kişilik terör grubu, Karabağ’da savaşın şiddetlenmesiyle birlikte sıcak bölgelere gönderilmişti

‘Tecrübeliler’ seçiliyor

Kandil’in talimatı dahilinde Ermenistan saflarında savaşmaya giden teröristler bomba ve sabotaj konusunda eğitimliler arasından seçilmişti. PKK terör örgütü içerisinde Ermeni asıllı kişilere ait olan ‘Ağrı Kartalları’ isimli birliğin Livan Karadağ, Hemaran Kervaçiyan ve Servet Bagopşin isimli 3 terörist Ağrı’dan Ermenistan’a geçen gruba kılavuzluk etmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu’nun Fırat’ın doğusunu PKK/PYD’li teröristleri temizlemek üzere Suriye’ye harekât başlatması halinde, sözkonusu Ermeni taburunun akıbetinin tıpkı Afrin’de Türkiye’ye tehditler savurduktan sonra imha edilen ‘Enternasyonel Taburu’ gibi olması bekleniyor.

(Yenişafak)

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 07:15
  1. Ordu
  2. Ağrı
  3. ermeni taburu
  4. suriye

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