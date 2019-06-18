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AB'nin Türkiye'ye yönelik Doğu Akdeniz yaptırım planı ortaya çıktı!

Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Avrupa Birliği tarafından Türkiye ile Gümrük Birliği görüşmelerinin askıya alınabileceği belirtildi.

18 Haziran 2019 Salı 13:09
AB'nin Türkiye'ye yönelik Doğu Akdeniz yaptırım planı ortaya çıktı!

Bloomberg'in bildiri taslağına dayandırdığı haberinde, AB hükümetlerinin Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna dair Türkiye ile yapacağı görüşmeleri dondurmaya konusunda karar verdiği belirtildi.

Taslakta ayrıca sondaj faaliyetlerinin devam etmesi halinde gerilimin artabileceğinin sinyali verildi, "AB, Kıbrıs ile tam dayanışma içinde ve uygun bir şekilde cevap vermeye hazırdır" ifadeleri kullanıldı.

Taslağın onaylanması bekleniyor

Taslakta, AB ile Türkiye arasındaki üyelik görüşmelerinin de durakladığı hatırlatıldı. Taslağın, AB Dışişleri Bakanları tarafından onaylanması bekleniyor.

Çipras tehdit etmişti

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, pazar günü bir açıklama yaparak Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşılık AB’den yaptırım talep edebileceklerini söylemişti.

Türkiye ile Rumlar arasındaki gerilim

Türkiye ve Kıbrıs Rum Kesimi arasında Doğu Akdeniz'deki doğalgaz kaynaklarının paylaşımı konusunda uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyor.

Kıbrıs, bölgenin kendi karasuları içinde olduğunu iddia ederek sondaj faaliyetlerinin egemenlik haklarını çiğnendiğini savunuyor. Türkiye ise aksini öne sürüyor ve sondaj gemisiyle arama çalışmalarına devam ediyor.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:09
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