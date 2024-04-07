Türkiye'ye kararı duyurdular! Yeni banknotlar tedavüle verildi: 200 TL - 50 TL... Merkez bankası paylaştı
E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotlar ile ilgili Türkiye'yi ilgilendiren dikkat çeken açıklama geldi! İşte açıklaması: Banknotlar tedavüle verildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) duyurusunda 1211 sayılı Kanun'un TCMB'ye verdiği yetkiye dayanılarak E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotların tedavüle çıkarılacağı belirtildi.
Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla VIII. tertip 200 TL banknotlardaki imzaların, Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a ait olacak şekilde düzenlendiği bildirilen duyuruda, ayrıca başkanlık görevinde Dr. Hafize Gaye Erkan'ın olduğu dönemde basımı gerçekleştirilen VII. tertip 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan ile birlikte Erkan'ın imzalarının yer aldığı ifade edildi.
Duyuruda, "Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar, önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir" denildi.
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