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Türkiye'ye karşı hain plan! Terör örgütünden kimyasal silah oyunu

Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan ve ABD’nin girişimiyle tanınan 120 saat süreyle geri çekilmeye başlayan terör örgütü PKK/YPG’nin kimyasal saldırı oyununu devreye sokmak için çalışma yürüttüğü saptandı. Türk istihbarat birimleri, Irak’tan yola çıkarılan terör örgütünün elinde bulunan kimyasal silahların taşındığı 6 kamyonun, Semelka bölgesinden Suriye’nin Kamışlı bölgesine geçtiğini tespit etti.

20 Ekim 2019 Pazar 14:59
Türkiye'ye karşı hain plan! Terör örgütünden kimyasal silah oyunu

Bu sırada terör örgütünün baskısı ve çağrılarının ardından ABD ile Türkiye arasında yapılan görüşmeler sonucu başarıyla sürdürülen Barış Pınarı Harekatı’na 5 gün ara verildi. Türkiye ise teröristlerin güvenli bölgeden çekilmelerine yönelik imkanları sağladı. Ancak teröristler, harekata verilen arayı ihlal edip, saldırılar düzenleyerek bir askeri şehit etti.

Kimyasal silahlar ırak’tan 6 kamyonla geldi

Tel Abyad ve Resulayn’dan çekilmeyi sürdüren terör örgütünün bir yandan ise kimyasal silah kullanımı konusundaki hain planını yeniden devreye soktuğu belirlendi. İstihbarat birimlerinin edindiği bilgilere göre terör örgütünün elinde bulunan kimyasal silahlar, Irak’tan 6 kamyona yüklenerek Semelka Sınır Kapısı’ndan Suriye’yi geçiş yaptı. Suriye’de teröristlerin işgali altında bulunan Kamışlı bölgesine getirildiği belirlenen kimyasal yüklü kamyonlar ile yapılması planlanan olası saldırının engellenmesine yönelik girişimler başlatıldı. Teröristlerin sahnelemek istediği ve sivillerin katledilmesini hedefleyen kimyasal saldırı oyununun bertaraf edilmesi konusunda Türkiye, ABD’li askeri yetkilileri uyardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri de kimyasal silah yüklü kamyonların Kamışlı’dan terörden arındırılan Resulayn bölgesine getirilmesinin önlenmesine yönelik izleyebileceği güzergahta gerekli tedbirleri aldı.

Sınırda yoğun önlem

Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbeler alan terör örgütü PKK/YPG’nin 120 saatlik süreçte çekilmesini tamamlaması beklenirken, Türk Silahlı Kuvvetleri sınır hattında teyakkuz halini sürdürüyor. Teröristlerin olası saldırılarına karşı alarm durumunda olan TSK birlikleri sınır hattında zırhlı araçlarla eli tetikte görev yapıyor. Harekat kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad ve Resulayn’da ise TSK ve SMO askerleri meskun mahal operasyonu kapsamında tuzaklanmış patlayıcı arama ve imha çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 14:59
  1. ABD
  2. Suriye sınırı
  3. türkiye
  4. YPG
  5. kimyasal silah

YORUM YAZ

  • mutmainemutmaine20 dk önce
    100 yıldır Osmanlının mirasından uzak kaldık, 10 günde herşey düzelsin bekliyor bazı DENGESİZLER...bu kadar sığır insanımız varken ALLAH ASKERİMİZE YARDIM ETSİN, BUNLARIN DİLİNE DÜŞÜRMESİN...
  • Osmanlı Osmanlı 43 dk önce
    Yahu yinemi kandırılıyoruzbizim istihbarat uyuyormu 
  • HarinHarin55 dk önce
    O pis teröristleri o kimyasalların üstüne oturtmalı Haydi mit/tsk görelim sizi

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