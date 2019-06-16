Türkiye'ye kafa tutmaya çalışan Yunanistan alay konusu oldu!

Yunanistan Deniz Kuvvetleri’nin yıllık planlı tatbikatlarından Kataigis (Fırtına)-2019, 9-14 Haziran tarihleri arasında Ege Denizi’nde icra edildi. Türk donanmasının Mavi Vatan-2019 ve Denizkurdu-2019 Tatbikatlarının ardından Atina, Kataigis’le Türkiye’nin Denizkurdu’nu taklit etmeye çalıştı. Denizkurdu-2019 Akdeniz ve Karadeniz’in yanısıra tüm Ege sularında icra edilirken, Yunan donanmasının en büyük tatbikatlarından biri olarak gösterilen Kataigis, yani Fırtına, hem sadece Ege güneyiyle sınırlı kaldı hem de Yunanlıların askeri imkanlarının ne denli ‘cılız’ olduğunu gözler önüne serdi. Yeni Şafak'ın haberine göre tatbikata katılan Yunan muharip gemilerinin sayısı Denizkurdu’ndaki Türk savaş gemilerinin ancak yarısı kadar olabildi. Denizkurdu’nda Türk Deniz Kuvvetleri’nin 19 hücumbotunun tamamı tatbikata katılmıştı. Ayrıca donanmanın modern ANKA ve Bayraktar İHA’ları Ege semalarında sürekli kol gezmişti. Buna mukabil Yunanlıların kendi tatbikatlarında uçurabildiği yegane İHA’ları, minik ‘drone’lar oldu.

O kampanyalar fos çıktı

Kataigis Tatbikatı’nın senaryosuna bakıldığında Yunan kurmaylarının, 13-25 Mayıs 2019 tarihleri arasında icra edilen Denizkurdu-2019 Tatbikatını örnek alarak Kataigis’i planlamaya çalıştıkları açıkça görüldü. Yunan Genelkurmayı, büyük çaplı Denizkurdu-2019’un sadece Ege Denizi’ndeki basit bir bölümünü kurgulayabildi. Böylece komşu ülkenin, kısıtlı imkan ve kabiliyetleriyle kapsamlı bir tatbikat dizayn edemediği de görülmüş oldu. Türk donanması Denizkurdu’nda 85 gemiyle tüm Türkiye sahillerini kapsayacak şekilde 33 limanı ziyaret ederken, Yunanistan tarafından çok büyük reklam ve algı kampanyası yürütülen Kataigis Tatbikatı’nda ise sadece 14 limana 22 gemi ile ziyaret planlanabildi. Yine liman ziyaretleri de sadece Güney Ege ile sınırlı kaldı.

Mukayese edilemez güç

Mavi Vatan-2019 ve Denizkurdu-2019 ile 462 bin kilometrekarelik Mavi Vatan’da büyük güç gösterisi yapan Türk Deniz Kuvvetleri son 3 ayda mükemmel harp oyunlarına imza atmıştı. Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de eşzamanlı gerçekleştirilen Mavi Vatan ile Denizkurdu Tatbikatları; donanmanın yüzer, uçar ve dalar birliklerinin tamamına yakınının, bütün kıyı birlikleri ve çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunun katılımıyla düzenlenmişti. Bu haliyle Kataigis ne Mavi Vatan ne de Denizkurdu ile mukayese edilebildi. Bu arada Türk donanması, 9-14 Haziran tarihleri arasındaki Kataigis Tatbikatı’nı olası tahriklere karşı yakından takip etti.

Adım adım takip edildi

Türkiye’nin tatbikatlarını kopyalamaya çalışan Yunan donanması, Kataigis süresince su üstünden, su altından ve havadan kesintisiz takip edildi. Mavi Vatan’daki hak ve menfaatlerimizi koruyan Türk Deniz Kuvvetleri, Kataigis’i neredeyse tatbikata katılan Yunan gemileriyle aynı sayıda fırkateyn, korvet, hücumbot, karakol gemileri, denizaltılar, deniz karakol uçakları ve deniz helikopterleri ve İHA’larla kesintisiz olarak izledi. Komşunun denizdeki her hareketini adım adım izleyen Türk gemi ve hava araçları, kendisiyle boy ölçüşemeyecek yetersizlikte kalan Yunan donanmasına adeta şu mesajı vermiş oldu: "Suları ısıtmayın, yoksa kendiniz yanarsınız!"

Pentagon'un geri vitesi

S-400 alımından ötürü Türkiye'nin ağır yaptırımlara maruz kalacağını, F-35 projesinin de askıya alınacağını 6 Haziran'da Ankara'ya gönderdiği tehdit mektubuyla ilan eden ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geri adım atılmadığını görünce tavır değiştirdi. Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, Washington ile Ankara arasındaki derin kırılmadan Rusya'nın sorumlu olduğunu iddia ederek, "Rusya için en büyük hediye NATO ittifakında bölünmeler yaratmak ancak böyle bir şey olmayacak, Türkiye ile ilişkilerimiz devam edecek. Biz Türkiye'yle neredeyse 70 yıldır müttefikiz" dedi. Ankara ile temasın kesilmediğini kaydeden Pahon, "Elbette Türkiye'nin Rusya ile yaptığı anlaşmayı iptal etmesini ve NATO'da kullanılan Patriot sistemi almasını istiyoruz" dedi. Benzer sözleri, Pentagon NATO ve Avrupa'dan Sorumlu Sözcüsü Yarbay Mike Andrews de sarf etti. "Türkiye ile stratejik ilişkilerimizi takdir ediyoruz. Türkiye ile iş birliğimiz çeşitli hedefler üzerine kurulu. Anadolu Kartalı tatbikatları gibi Türk güçleri ile ortak tatbikatlar yapılıyor. Türkiye ile koordinasyon F-35 programı ile sınırlı değil" diyen Andrews, S-400 anlaşması iptal edildiği takdirde tüm kararlarının değişebileceğini savundu.