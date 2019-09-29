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Yunanistan'da asker olmak isteyenlere 'postal' engeli

Yunan ordusuna katılmak isteyen kişilere, envanterde yeterli postal ve üniforma olmadığı gerekçesiyle, "Seneye gelin" karşılığı verildi.

29 Eylül 2019 Pazar 09:14
Yunanistan'da asker olmak isteyenlere 'postal' engeli

Özellikle Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye kendince kafa tutan Yunan ordusunda askerlere verilebilecek yeterli postal, üniforma hatta silah olmadığı iddiası ülkeyi karıştırdı. Askerliğini yapmak isteyen gençlere bu sefer Yunan ordusu yetersiz kaldı. Postal ve üniforma eksikliğinden dolayı askerliğini yapmak için başvuran gençlerin başvuruları bir sonraki döneme kaydırıldı.

 

"Ordunun destek verebileceğinden fazla istek var"

Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, "Şu anda ordunun destek verebileceğinden daha fazla askeri birliklere katılmak isteyenler var" açıklamasını yaptı.

Yunan gazetesi askeri kaynakları ise Yunan ordusunun bu kadar fazla askerin yemek ve giyim ihtiyacını karşılayamayacağını belirtti.

Resmi rakamlara göre Yunan kara kuvvetlerinde subaylarla beraber toplam 93 bin 500 kişi bulunuyor. Yılda yaklaşık 60 bin gencin askerlik yaptığı belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 09:14
  1. Ordu
  2. Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos
  3. Yunan ordusu

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  • Rabia Zafer Rabia Zafer 12 dk önce
    Beter Olsunlar, Bunlar Daha İyi Gūnleriniz. Sizi Ne ABD, Ne de Avrupa Kurtaramayacak.

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