0553 313 94 23

Türkiye'ye 'işgalci' diyen Juventuslu Marchisio'ya Merih Demiral'dan tokat gibi cevap!

Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren Juventus'un eski futbolcusu Claudio Marchisio'ya milli oyuncumuz Merih Demiral'dan tokat gibi bir cevap geldi. Demiral, operasyonun nedenini İngilizce bir metinle paylaştı.

10 Ekim 2019 Perşembe 15:15
Türkiye'ye 'işgalci' diyen Juventuslu Marchisio'ya Merih Demiral'dan tokat gibi cevap!

Yaklaşık 1 hafta önce yeşil sahalara veda eden Juventus'un eski futbolcusu Marchisio, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerini yok etmeye yönelik başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bir paylaşım yapmıştı.

Marchisio, "Anne Frank 1942 yılında tuttuğu günlüğünde 'Dünyanın gitgide ıssız bir yere dönüştüğünü görüyorum; bir gün bizi de yok edecek olan fırtınanın yaklaştığını duyabiliyorum. Milyonların çektiği acıyı hissediyorum.’ demiş. Bugün, bundan tam 77 yıl sonra Türkiye, Suriye’deki Kürtleri bombalamaya başladı. Bu, tüm dünya toplumları için büyük bir utanç. Oradaki her kurbandan kendimizi sorumlu hissetmeliyiz" diyerek Türkiye'yi suçlayan bir metinle operasyona tepki göstermişti.

“Türkiye’nin amacı terör koridorunu engellemek”

Marchisio'ya cevap veren milli futbolcumuz Merih Demiral, harekatın sebeplerini İngilizce bir metinle anlattı.

Merih yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile Suriye sınırında terörist koridor oluşumu var. PKK/YPG kadınlar, çocuklar ve bebekler dahil 40 bin kişinin ölümünden sorumludur. Türkiye'nin misyonu, güney sınırımızda terör koridorunu engellemek ve 2 milyon Suriyeli'yi güvenli bölgeye yerleştirmek" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 15:15
  1. Merih Demiral
  2. Claudio Marchisio
  3. YPG
  4. türkiye
  5. Juventus

YORUM YAZ

  • Orhangazi Orhangazi 15 dk önce
    ALLAH'Aşükür musollinin torunları değiliz
  • DENIMANNDENIMANN22 dk önce
    ÖNCE TÜRKIYE VE TÜRK MILLETI GERISI TEFERUATIR TÜRK KÜRT KARDESTIR AMERIKA VE ONUN KÖPEKLERI OLAN PKK YPG DEAS FETO DENILEN KIRALIK ESEKLER TÜRKIYEYE KARSI SEREFSIZLIKTE HAINLIKTE YARISIYORLAR BU FIRTINA HAINLERI CUKURLARA GÖMECEK.
  • konyalıkonyalı23 dk önce
    Amma çok düşmanımız varmış ya bu ..e ne oluyor şimdi neresi kaşınıyor anlamadım

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Doğuma girmeden önce okunacak dualar!
  1. Doğuma girmeden önce okunacak dualar!
  2. Dikkat çeken operasyon açıklaması: En..
  3. Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara..
  4. 5 yıldır aranan zanlı ormanda kadın..
  5. Türk askerinin karşısına çıkamayan..
  6. Esed'den Türkiye'ye küstah tehdit!
  7. Ahmet Davutoğlu'ndan 'Esed'le..
  8. Uçaklar uçamaz diyorlardı.....
  9. Barış Pınarı Harekatı'na yerli ve..
  10. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Refah..
  11. HDP’li Hasip Kaplan Ekrem İmamoğlu’nun..
  12. Teröristler silahlarını bırakıp kaçtı
  13. Türkiye'ye 'işgalci' diyen Juventuslu..
  14. Manisa'da kamyonetten düşen genç..
  15. Soytarı rapçi Ezhel Barış Pınarı..
  16. Başsavcılık harekete geçti! Harekat..
  17. Gaziantep’te okuldan uzaklaştırma..
  18. Birgün'den sonra Diken'in müdürü de..
  19. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed..
  20. Galatasaray'dan çifte transfer..
  21. Yeniakit.com.tr’ye konuşan eski Devlet..
  22. Resmen açıkladı! Kayserispor'un yeni..
  23. Barış Pınarı Harekatı sonrası HDP'ye..
  24. İzmir'de motosikletle otomobil..
  25. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini..
  26. Radamel Falcao, Sivasspor maçında..
  27. 2019 Nobel Edebiyat Ödülü Peter..
  28. Trabzonspor'dan Ahmed Musa bombası!
  29. Öğretim görevlisinden öğrenciye taciz!..
  30. İşte Suriye'de öldürülen ilk terörist!..
Harekat başladığı sırada muhabirin tepkisi olay oldu
Harekat başladığı sırada muhabirin tepkisi olay oldu
ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Murat Bardakçı skandalı
ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Murat Bardakçı skandalı
Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!

Günün Karikatürü

10 Ekim 2019
Azez'de büyük çatışma! YPG saldırılara başladı
Azez'de büyük çatışma! YPG saldırılara başladı
CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
CHP’li belediyenin dinsiz müdürü