Türkiye'ye 'işgalci' diyen Juventuslu Marchisio'ya Merih Demiral'dan tokat gibi cevap!

Yaklaşık 1 hafta önce yeşil sahalara veda eden Juventus'un eski futbolcusu Marchisio, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerini yok etmeye yönelik başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bir paylaşım yapmıştı.

Marchisio, "Anne Frank 1942 yılında tuttuğu günlüğünde 'Dünyanın gitgide ıssız bir yere dönüştüğünü görüyorum; bir gün bizi de yok edecek olan fırtınanın yaklaştığını duyabiliyorum. Milyonların çektiği acıyı hissediyorum.’ demiş. Bugün, bundan tam 77 yıl sonra Türkiye, Suriye’deki Kürtleri bombalamaya başladı. Bu, tüm dünya toplumları için büyük bir utanç. Oradaki her kurbandan kendimizi sorumlu hissetmeliyiz" diyerek Türkiye'yi suçlayan bir metinle operasyona tepki göstermişti.

“Türkiye’nin amacı terör koridorunu engellemek”

Marchisio'ya cevap veren milli futbolcumuz Merih Demiral, harekatın sebeplerini İngilizce bir metinle anlattı.

Merih yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile Suriye sınırında terörist koridor oluşumu var. PKK/YPG kadınlar, çocuklar ve bebekler dahil 40 bin kişinin ölümünden sorumludur. Türkiye'nin misyonu, güney sınırımızda terör koridorunu engellemek ve 2 milyon Suriyeli'yi güvenli bölgeye yerleştirmek" ifadelerini kullandı.