0553 313 94 23

Türkiye'ye hakaret eden küstah vekile ceza verildi

Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na tepki göstermek amcıyla TBMM logolu lokum kutusunu yere fırlatan Avrupa Parlamentosu milletvekili aşırı sağcı Angelo Ciocca'ya ceza verildi.

25 Ekim 2019 Cuma 11:59
Türkiye'ye hakaret eden küstah vekile ceza verildi

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na tepki göstermek için lokum kutusunu yere fırlatan Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Angelo Ciocca ceza aldı.

AP Başkanı David Sassoli, yaptığı açıklamada, aşırı sağcı İtalyan Ciocca'nın dün AP Genel Kurulu'nda Türkiye ile ilgili düzenlenen oturumda Türk milletvekilleri tarafından geçen ayki ziyaretlerinde kendisine hediye edilen lokum kutusunu yerle fırlatmasının kabul edilemez bir davranış olduğunu vurguladı.

"Tolere etmem"

"Kabul edilemez ve agresif bir davranış. Arkadaşlarına ve kurumumuza saygısızlık etti. Siyasi partilerin başkanlarıyla görüştüm. Bundan sonra parlamentomuzun saygınlığını ve itibarını zedeleyecek hiçbir davranışı tolere etmeyeceğim." ifadelerini kullanan Sassoli, Ciocca'ya 5 gün süreyle AP'nin tüm aktivitelerine katılmama cezası verdiğini belirtti.

Sassoli, 4 Kasım'dan itibaren geçerli olacak bu cezanın Ciocca'ya bildirildiğini söyledi.

Ciocca, dün AP Genel Kurulu'nda Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı eleştirerek TBMM logolu lokum kutusunu yere fırlatmıştı. Türk milletvekilleri geçen ay AP milletvekillerine lokum hediye etmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 11:59
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. David Sassoli
  3. Türk lokumu
  4. Avrupa Parlamentosu (AP)
  5. Angelo Ciocca

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 14 sa önce
    Kesinlikle Bu Cezayı Vermekle Çok İyi Yapmış.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

CHP’de çifte standart! "YPG terör örgütü değil" demek serbest! CHP-FETÖ ilişkisini itiraf edene disiplin
  1. CHP’de çifte standart! "YPG terör..
  2. Premier Lig'de tarihe geçen galibiyet!..
  3. Türkiye'den Uluslararası Af Örgütü'nün..
  4. Disleksi belirtileri nelerdir?
  5. Futbol tarihinde görülmemiş penaltı!
  6. Ramazan ayı bu yıl hangi tarihte..
  7. Mevlid Kandili 2019 ne zaman?
  8. Mevlid Kandilinde neler yapılabilir?
  9. Ayak mantarına yol açan faktörler..
  10. Ayak mantarı nasıl anlaşılır? Ayak..
  11. Kuru iğne tedavisi nasıl uygulanır?
  12. Kuru iğne tedavisi nedir?
  13. CHP'li Erdal Aksünger skandal..
  14. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs..
  15. Pazartesi günü okullar tatil mi?
  16. KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK..
  17. Anestezi uzmanı ne işi yapar? Anestezi..
  18. Cumhuriyet resepsiyonuna HDP’liler..
  19. Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna..
  20. Türkiye için bomba SU-35 iddiası!
  21. Çaykur Rizespor 'Gücü'nü gösterdi!
  22. NASA'dan kritik açıklama! Tarih verip..
  23. Donald Trump’tan flaş sözler:..
  24. Fazıl Say özel bestesini Beştepe’de..
  25. Aslı Erdoğan'dan alçak iftira! Türk..
  26. Enerji Bakanı Dönmez: Milli enerji ve..
  27. İsrailli yazar Türkiye hayalini yazdı!..
  28. AYM eski raportörü Babacan ile görüşüyor
  29. Erdoğan, "Büyük destek var" demişti!..
  30. Meral Akşener, partisinin yıl..
Kadir Topbaş’tan flaş açıklama! 'Öyle gerekti'
Kadir Topbaş’tan flaş açıklama! 'Öyle gerekti'
Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!
Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!
Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
MHP’den ihraç edilen Erhan Usta'dan Millet İttifakı'na sert tepki: Neden aday çıkardınız
MHP’den ihraç edilen Erhan Usta'dan Millet İttifakı'na sert tepki: Neden aday çıkardınız
Bakanlık harekete geçti! Okullarda artık yasaklandı
Bakanlık harekete geçti! Okullarda artık yasaklandı

Günün Karikatürü

26 Ekim 2019
Karşımızda çok profesyonel bir şovmen var! Böyle bir gerizekalı varsa adresini ver Ekrem
Karşımızda çok profesyonel bir şovmen var! Böyle bir gerizekalı varsa adresini ver Ekrem
Doktor bunu yaparsa... Takibe alındı suçüstü yakalandı!
Doktor bunu yaparsa... Takibe alındı suçüstü yakalandı!