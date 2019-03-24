Türkiye'ye giriş yapmak isteyen teröristler enselendi Güvenlik güçleri, PKK/PYD üyesi 3 teröristi, 3 uzun namlulu silahla sınır hattında yakaladı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde PKK/PYD mensubu 3 terörist yakalandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir grup teröristin, Suriye'den yurda giriş yapmak için teşebbüste bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler arttırıldı. Ekipler, PKK/PYD üyesi 3 teröristi, 3 uzun namlulu silahla sınır hattında yakaladı.

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