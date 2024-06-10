Türkiye'ye geliyor... Dünyaca ünlü kahve markası %Arabica! Türk iş dünyasının kapısını çaldılar

Eylül 2014’te Japonya’nın Kyoto kentinde ilk mağazasını açan ve son 10 yılda dünyanın dört bir yanına yeni dalga kahve deneyimini götüren %Arabica, Bağdat Caddesi’ndeki yeni mağazasıyla Türkiye’ye geliyor.

Yaklaşık 2 milyon dolarlık bir yatırım bütçesiyle Türkiye’deki ilk mağazasını açan %Arabica’nın bu yeni pazar deneyimindeki ortağı ise Bean Alive şirketi oldu. 2025 sonuna kadar Türkiye genelinde 10 mağazaya ulaşmayı hedeflediklerini belirten Bean Alive kurucu ortağı Evren Bingöl, kahve tutkunlarına uçtan uca yeni bir deneyim yaşatmayı hedeflediklerini belirtiyor.

Kahvenin kültürümüzün bir parçası olduğunu ve zaman içerisinde gelişerek, yenilenerek günlük hayatın vazgeçilmezi haline geldiğini belirten Bingöl %Arabica ile Türkiye’ye kahve tüketiminde yeni bir soluk getireceklerine inandıklarını vurguluyor. Bingöl “ 3. dalga kahvecilerin sunduğu kahve deneyimini, 2. dalga kahvecilerin işletme mantığı ile kitlesel pazara ulaştıran bir markayı Türkiye’ye getirmek bizim için gurur verici. Başlangıç olarak İstanbul’da Bağdat Caddesi’nde ilk mağazamızı açacağız. En kısa zamanda Avrupa Yakası’nda ve birçok farklı noktada yer alacağız. Sadece içecek grubuyla değil, yiyecek alternatifleri ile de dikkat çekeceğiz” açıklamasında bulundu.

Kahvede olduğu kadar kahve ekipmanlarında da iddialı!

3. dalga kahve deneyimini mükemmelleştirmek amacıyla yola çıkan %Arabica markasının kurucusu Kenneth Shoji, sürdürülebilir lezzet ve kalite için üretimden sunuma kadar her noktaya hassas yaklaşımıyla tanınıyor. Kahve çekirdeklerini yetiştirmek için çiftlik satın alarak bu sürece ilk yatırımını yapan Shoji, sonrasında çekirdeklerin kavrulması ve kahveye dönüşmesi serüveninde ihtiyaç duyulacak ekipmanlar için de yine dünyanın en başarılı markalarını tercih ediyor. Aynı zamanda kahve tutkunları için bu ekipmanların tedariğini de üstleniyor.

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Kahve çekirdeklerinden yola çıkarak oluşturduğu logosunun hakkını verdiğini belirten Evren Bingöl, sınırlarını keskin çizgilerle belirlemiş ve kaliteden vazgeçmeyen bir kahve markasının Türkiye için çok önemli bir kazanım olacağının altını çiziyor. Evren “Kenneth Shoji’nin Hawaii'deki çiftliğinde yetiştirdiği çekirdekler, Brezilya ve Etiyopya çekirdekleriyle karıştırılıyor. Çekirdekler, üretildikleri ülkeden dünyanın dört bir yanındaki mağazalara dağıtılmadan önce Japonya'daki merkezde toplanıyor ve daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki sıcaklık kontrollü özel depoda kavruluyor. Çekirdekler daha sonra dünya genelindeki mağazalara dağıtılmadan önce 4 gün boyunca gazdan arındırılıyor ve böylece %Arabica’nın özgün ve eşsiz tadını ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.

Dünyaya kahve ile bakabilen baristalar

Ürünlerin yanı sıra ekibin de kritik önem taşıdığını vurgulayan Evren Bingöl oluşturdukları insan kaynağı ile ilgili şunları belirtiyor: “%Arabica’da görev alan genç baristalar birer sanatçı olarak konumlandırılıyor. Genç baristaların dünyayı görebilmeleri, kişisel hedefler belirleyebilmeleri ve bir gün kendi fikirleriyle dünyaya meydan okuyabilmeleri için %Arabica, yılda iki kez dünyanın dört bir yanından baristaları farklı şehirlerde düzenlenen etkinliklerde bir araya getiriyor. Bu alanda kariyer yapmak isteyenler için de önemli bir deneyim sunuyor.”