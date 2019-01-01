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Türkiye'ye gelenleri hudutta tavus kuşları karşılıyor

Kimi zaman askerin nöbet sahasında, kimi zaman Türkiye yazılı tabelanın üzerinde kanatlarının güzelliğini sergileyen tavus kuşları Türkiye'ye gelenler için hoş bir sürpriz yaşatıyor

01 Ocak 2019 Salı 10:30
Türkiye'ye gelenleri hudutta tavus kuşları karşılıyor

EDİRNE (AA) - Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tavus kuşları Türkiye''ye gelenleri hudutta karşılıyor.

Türkiye - Yunanistan sınırındaki Pazarkule Gümrük Kapısı bölgesinde yaşayan 2 tavus kuşu ülkeye giriş yapanların ilgi odağı oluyor.

Pazarkule Hudut Karakolu ve Pazarkule Gümrük Müdürlüğünün olduğu alanda yaşayan tavus kuşları yıllardır asker ve gümrük memurlarınca besleniyor.

Bölgeye alışık iki tavus kuşu Türkiye'ye gelenleri karşılıyor.

Özgürce kanat çırparak kimi zaman askerin nöbet sahasında, kimi zaman Türkiye yazılı tabelanın üzerinde kanatlarının güzelliğini sergileyen tavus kuşları Türkiye'ye gelenler için hoş bir sürpriz yaşatıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 10:30
  1. EDİRNE
  2. Hudut
  3. tavus kuşu

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