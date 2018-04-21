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Bugün Türkiye'ye gelecekti! Mossad öldürdü

Malezya’da öldürülen Filistinli bilim adamı Fadi el-Batş’ın babası, saldırıyı İsrail'in istihbarat örgütü Mossad’ın gerçekleştirdiğini iddia etti.

21 Nisan 2018 Cumartesi 15:53
Bugün Türkiye'ye gelecekti! Mossad öldürdü

Bu sabah Malezya’da maskeli iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıyla öldürülen Filistinli bilim adamı Fadi el-Batş’ın babası, saldırının arkasında İsrail’in istihbarat örgütü Mossad’ın olduğunu söyledi. Al Jazeera kanalının internet sitesine konuşan baba, Malezyalıların soruşturmayı düzgün bir şekilde yürütmesini istediğini belirtti.

Haberi manşetten duyuran Al Jazeera, Fadi el-Batş’ın bugün bir konferans için Türkiye’ye gelmeyi planladığını da ifade etti.

Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid Hamidi, şüphelilerin "bir istihbarat örgütüne bağlı Avrupalılar" olduğunu söyledi. 

Malezya İslam Partisi (PAS) Genel Başkanı Abdul Hadi Awang, başkent Kuala Lumpur'da Filistinli bilim insanı Fadi el-Batş’ın hayatını  kaybetmesine ilişkin, "Mossad ve Siyonist ajanlarının ülke sınırlarımıza  nüfuz ettiği düşüncesi insanların aklını karıştırıyor. Mossad, dünyada Müslüman liderleri öldürmesiyle tanınıyor" dedi.

Awang, benzer suikastların daha önce Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus  ve Lübnan'da da gerçekleştiğine dikkat çekerek, "İsrail büyük güçlerin arkasına  saklanarak terör eylemleri yapmaktadır. Malezya hükümetini bu cinayeti sorgulamaya ve İsrail'e karşı temkinli olmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki Batş, Kuala Lumpur'daki  evinden çıkıp sabah namazı için camiyi gittiği sırada yolda kimliği belirsiz  motosikletli iki kişi tarafından suikasta uğradı.

Kuala Lumpur'daki özel bir üniversitede öğretim üyesi olan elektrik  mühendisi Batş, aldığı kurşun yaraları nedeniyle olay yerinde yaşamını  yitirdi.

Gazze nüfusuna kayıtlı Batş, Filistin halkının mücadelesine destek  veren hayır kurumlarında aktif görev yapıyordu.

Malezya üniversitesi (UM) mezunu olan Batş, eşi ve üç çocuğuyla  yaklaşık 10 yıldır Malezya’da yaşıyordu.

Batş'ın, sabah namazı için gittiği camide gönüllü olarak imamlık  yaptığı belirtildi.  

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 15:53
  1. Fadi el-Batş

YORUM YAZ

  • HalilHalil52 dk önce
    İnna lillahi ve inne ileyhi raciun. Allah mekanını cennet eylesin.Hem de Türkiye'ye gelme hazırlığındayken katilleri Mossad ajanlarından başkası olamaz.
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