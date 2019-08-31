Türkiye'ye geleceği iddia edilmişti! ABD'den şok hamle ABD yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Panama bayraklı "Adrian Darya-1" adlı İran gemisini yaptırım listesine ekledi. Geminin serbest bırakıldıktan sonra Türkiye'ye geleceği iddia edilmişti ancak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu söylentileri Norveç ziyaretinde yalanlamıştı.

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