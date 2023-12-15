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Gündem Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışına Beyaz Saray'dan destek! Kritik temas, ilişkin açıklama
Gündem

Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışına Beyaz Saray'dan destek! Kritik temas, ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2023-12-15 21:03:00 - 2023-12-15 21:05:49
Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışına Beyaz Saray'dan destek! Kritik temas, ilişkin açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD yönetimi olarak Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışını desteklediklerini bir kez daha bildirdi.

Kirby, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesini değerlendirdi.

Kirby, iki liderin görüşmesinde, Gazze'deki son durumu ve İsrail-Filistin meselesini ele aldıklarını, ayrıca İsveç'in NATO üyelik sürecini de konuştuklarını belirtti.

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin de yorum yapan Kirby, "(Türkiye'ye yönelik) F-16'ların modernizasyonu programını desteklemeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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